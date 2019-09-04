同框相挺…吳韓緊緊一抱 力破「換瑜說」

2019-09-04 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



批蔡交不出政績「讓台灣危險人民貧窮」

換瑜耳語不斷，國民黨總統參選人韓國瑜昨天與黨主席吳敦義同台造勢破除傳言。韓國瑜表示，二○二○是一場中華民國保衛戰，蔡政府三年半來交不出成績單，蔡英文身邊一大堆貪汙亂來的，讓國家走向「台灣危險．人民貧窮」，呼籲黨員以大愛、大我出發，讓他當選總統，讓國民黨在立法院過半。

國民黨高雄市黨部昨晚聚集上千名基層幹部，為韓國瑜與立委參選人舉辦「高雄市勝選二○二○團結大會」，吳敦義表示，韓國瑜若當選總統，有一個有能力、有魅力的總統，加上國會席次過半，這樣的話，中華民國會進步得更快，希望大家一起把「老英」下架。

韓讚吳九袋長老「歷來最辛苦的黨主席」

韓國瑜則讚「吳敦義是國民黨歷來最辛苦的黨主席」，如用丏幫說法，是九袋長老，他是八袋長老，國民黨高雄市黨部是七袋長老。韓、吳合體，還相互擁抱，用行動突破「換瑜」說，全場高喊韓國瑜凍蒜、高雄立委全壘打。

國民黨主席吳敦義（左）與韓國瑜（右二）昨晚在誓師大會上，兩人互擁破除「換瑜」傳言。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

韓國瑜昨也痛批民進黨讓台灣變成新三民主義，「民不聊生、民氣可用、民心思變」，沒看到一個產業對台灣感到有希望。台灣人民給民進黨這麼好的機會，但三年半交出什麼成績單？他不敢像台北市長柯文哲說蔡總統身邊都是貪汙的，但是一大堆貪汙亂來的。選舉到了，開始散發恐懼，不停挑撥兩岸關係，刺激兩岸關係，藉兩岸關係的緊張換取自己的選票。

韓國瑜說，三年半來台灣看不到未來，大家害怕、擔心、恐慌，不知道未來在哪裡；蔡執政無論內政、交通、教育、經濟發展都沒辦法拿出成績單，只好把兩岸搞得緊張得不得了。好的領導者是要讓「台灣安全、人民有錢」，蔡英文卻讓國家走向「台灣危險、人民貧窮」。

韓國瑜表示，這場選舉，台灣退一步，幾乎失守，中華民國退一步，就可能亡國，二○二○是中華民國保衛戰，這一代要幫下一代打好基礎，把二、三十歲及一、二十歲的世代奠定好的厚實經濟基礎，教育辦得好，國家前途就充滿安全，一片光明。