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劉世芳批經濟慘 韓國瑜提數據反駁

2019-09-03 23:07聯合報 記者蔡孟妤蔡容喬／高雄報導

民進黨立委劉世芳昨表示，高雄包括房市、營利事業銷售額及招商金額等三大經濟指標嚴重...
民進黨立委劉世芳昨表示，高雄包括房市、營利事業銷售額及招商金額等三大經濟指標嚴重衰退，韓國瑜的「落跑市長效應」已顯現。 記者蔡容喬／攝影
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民進黨立委劉世芳昨指高雄房市、營利事業銷售額及高雄促參招商三大經濟指標嚴重衰退；市長韓國瑜提出數據反駁，並批要抹黑請拿正確資料，「亂講數字都不需要道歉嗎？」

劉世芳指高市營利事業銷售額2019上半年只成長0.29%；促參上半年只有兩件共19.5億元，且都是去年前市府招商的；高雄7月房市交易量在六都中最慘，8月的移轉數是9年來新低。財政局長也依然賣土地，只是改口說不是賣祖產了。

「高雄經濟選民說話了，經濟是愈來愈慘的」，劉世芳呼籲韓不要落跑，中央也要介入，否則高雄經濟發展已失控、失能。

韓國瑜昨偕同財政局長李樑堅出面反駁，韓說「要抹黑，請提出準確數字，不要隨便抹」，指綠營一上來就拳打腳踢，把高雄抹黑成好像很沒出息的樣子，但「數字會講話」。

李樑堅說，高雄市稅收今年1到7月為709.78億元，比去年同期增加3.22%。其中地方稅實收246億元，比去年同期增加24億，土地增值稅也較去年同期增加28.9%；代表房屋交易量的契稅，也比去年同期增長34.8%。

韓國瑜說，稅收增加這麼多，代表高雄經濟活絡，「抹黑完都不用道歉嗎？亂講數字，不需要跟社會大眾說對不起嗎？」

經發局副局長高鎮遠說，高雄和發產業園區截至去年底，土地銷售約67%，但到目前為止都已全部完銷。對於促參案，財政局表示，依財政部促參司統計，今年至7月底，高市促參投資額19.31億元，在6都中僅次於台中，是6都第2名。

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