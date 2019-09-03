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僑選立委童惠珍海外助韓國瑜一臂之力 創立「韓粉後援會」

2019-09-03 12:11世界日報 記者賴蕙榆／紐約報導

2020選舉急需僑民的選票與鈔票，助力國民黨總統參選人韓國瑜當選，同時促進藍營立委重掌國會權。」僑居海外25年的台灣的國民黨籍僑選立法委員童惠珍近期走訪北美多地，協助全美僑社創立「韓粉後援會」；她表示，民進黨執政三年讓不少海外僑胞失望，因此韓國瑜的參選決心為僑民帶來極大信心，「我們有信心明年返台投票僑民將較上屆大增五倍」。

作為目前僅有的僑居海外的立法委員，童惠珍日前受訪時表示，僑民對民進黨執政成果感到失望，甚至認為當局持續朝「脫華」、「去中華文化」的概念前進；對此她也解釋，前總統陳水扁時期提出的僑民三等論，以及現今把原本對僑居海外者統稱的「華僑」改為「僑民」的小動作，皆被民眾視為傷害僑胞心的行為。

此外，民進黨改變課綱對海外中文學校更產生重大影響，童惠珍說，「分成台灣史、中國史、以及世界史的歷史課綱，即意味著把中國史當作為『外國史』」。

「2020年總統大選將是國民黨最關鍵的一戰」，童惠珍說，分析藍營當年因「換柱」事件影響僑胞返台投票意願，造成立委選情最後也僅拿下35席，連提案大法官釋憲的38席門檻也未能觸及，「自後，國會席次過半的民進黨三讀通過『轉型正義條例』及清查『不當黨產』等，均對國民黨造成相當大衝擊」。

為確保藍營明年重回執政黨、且在國會享有實權，童惠珍也強調不會發生「換柱2.0」，稱黨主席吳敦義也保證初選大勝的韓國瑜，經得起各方檢驗，黨內將團結支持韓國瑜參選至當選；目前紐約成立的「美東鋼鐵韓粉後援會」、「大紐約韓國瑜後援會」及「大紐約僑學界支持韓國瑜競選中華民國總統後援會」，再次證明「韓流」對僑民的影響力，童惠珍說，全美包括西雅圖、達拉斯、底特律等城市，北美地區迄今已有近70個韓國瑜後援會成立，歡迎更多社團加入。

此次僑民與台商將是左右大選選情的至要關鍵，童惠珍說，同時預測全球僑民返台投票數將創下新高、比2016年回台投票的僑胞多三到五倍；此外，她再次呼籲各地僑胞及早規畫明年1月11日返台投票旅程，強調唯有「選票與鈔票」並重，才可助國民黨重返執政，「希望僑民出錢出力，捐款總統、副總統及立委選舉政治獻金專戶」。

國民黨總統參選人韓國瑜。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜2020選舉國民黨民進黨紐約吳敦義政治獻金西雅圖

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