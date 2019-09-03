亂傳韓國瑜跳樓 高市府代報案

網友在PTT八卦版貼文「 [新聞] 韓國瑜跳樓身亡，妻淚訴：壓力太大」，文章已被下架。圖／翻攝自批踢踢實業坊 分享 facebook 高雄市長韓國瑜日前遭網路亂傳跳樓身亡，韓國瑜競選辦公室痛批「黑韓黑到沒有人性」，表示將請律師蒐證提告；高雄市政府昨上午正式由機要科代理韓國瑜報案。

高雄鳳山分局表示，警方為求慎重，主動與市長辦公室聯繫，昨上午十時許完成報案手續，警方將以誹謗罪受理，並持續追查該名造謠網友。

對於被亂傳自殺、市府報案一事，韓國瑜受訪說，黑韓、抹韓應該有個限度，這麼悽慘的死狀，都把它造謠、把它寫出來，非常不道德，所以高雄市警察局主動進行調查。