韓國瑜民調低綠卻緊張？ 名嘴曝：民進黨想辦法讓他挺住20%

2019-08-31 10:53 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統參選人韓國瑜民調低迷，國民黨是否會「棄瑜」成外界焦點。資深媒體人王瑞德表示，民進黨都還沒真正開始攻擊韓，他的民調就已經跌到如此，且許多攻擊韓的其實根本是藍營人士，民進黨反而得讓韓挺住最後的20％，否則國民黨若中途換人，對其恐更不利。

28日播出的節目「關鍵時刻」中，主持人劉寶傑表示，「現在民進黨反而緊張了，韓國瑜如果崩掉，對民進黨反而不是好事，連我們的蘇貞昌院長，都對韓國瑜表示友善了，我覺得太好笑了」。

資深媒體人王瑞德則表示，去年823水災幫了韓國瑜，當時韓挽起袖子、撩起褲管進行勘災，許多中下階層、勞工階層的農漁民等都被他感動，沒想到現在卻搞成這樣。

王瑞德諷刺的說，當時韓並不會勘災到一半，跑到蓮潭會館跟人家喝一杯果汁，或者跑到哪個餐會去，因為他知道自己的處境，一定要跟百姓站在一起，人家才會支持他。

王瑞德也說，民進黨幾位民意代表收到勸說，要求暫時不要談論有關韓「私德」的議題，公家議題則照打，如追蹤器、農舍等，可見民進黨真正攻擊韓的議題根本還沒開始，民調就已慘不忍睹。

王瑞德表示，攻擊韓的反而很多都是藍營人士，如黃光芹是跟著月亮走的韓粉、楊秋興是韓國瑜的選舉操盤者、王金平是三山造勢的陸軍推動者、陳宏昌也不是民進黨的，自家內鬥連民進黨內部都看得目瞪口呆。現在民進黨只能想辦法讓韓挺住20％，否則國民黨可能換人，對其恐更不利。