親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
酒駕修法加重罰
政治
軍事
綜合

「反送中」大將遭捕　歌手何韻詩下落曝光

二哥侯明鋒擔任郭台銘副手？侯友宜：我毫無所悉

韓國瑜民調低綠卻緊張？ 名嘴曝：民進黨想辦法讓他挺住20%

2019-08-31 10:53聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
分享

總統參選人韓國瑜民調低迷，國民黨是否會「棄瑜」成外界焦點。資深媒體人王瑞德表示，民進黨都還沒真正開始攻擊韓，他的民調就已經跌到如此，且許多攻擊韓的其實根本是藍營人士，民進黨反而得讓韓挺住最後的20％，否則國民黨若中途換人，對其恐更不利。

28日播出的節目「關鍵時刻」中，主持人劉寶傑表示，「現在民進黨反而緊張了，韓國瑜如果崩掉，對民進黨反而不是好事，連我們的蘇貞昌院長，都對韓國瑜表示友善了，我覺得太好笑了」。

資深媒體人王瑞德則表示，去年823水災幫了韓國瑜，當時韓挽起袖子、撩起褲管進行勘災，許多中下階層、勞工階層的農漁民等都被他感動，沒想到現在卻搞成這樣。

王瑞德諷刺的說，當時韓並不會勘災到一半，跑到蓮潭會館跟人家喝一杯果汁，或者跑到哪個餐會去，因為他知道自己的處境，一定要跟百姓站在一起，人家才會支持他。

王瑞德也說，民進黨幾位民意代表收到勸說，要求暫時不要談論有關韓「私德」的議題，公家議題則照打，如追蹤器、農舍等，可見民進黨真正攻擊韓的議題根本還沒開始，民調就已慘不忍睹。

王瑞德表示，攻擊韓的反而很多都是藍營人士，如黃光芹是跟著月亮走的韓粉、楊秋興是韓國瑜的選舉操盤者、王金平是三山造勢的陸軍推動者、陳宏昌也不是民進黨的，自家內鬥連民進黨內部都看得目瞪口呆。現在民進黨只能想辦法讓韓挺住20％，否則國民黨可能換人，對其恐更不利。

韓國瑜2020選舉民調楊秋興黃光芹王金平
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

李俊俋：硬上的愛情摩天輪，能天長地久嗎？

2019-08-31 10:27

韓國瑜買麻花捲「自掏腰包」遭爆是政治獻金 王淺秋回應了

2019-08-31 09:56

韓朱配？ 朱立倫：我是很好的助選員

2019-08-31 00:39

韓國瑜競總反擊「黑韓」 何庭歡定時網路直播還真相

2019-08-31 00:35

氣爆善款 韓辦再三問陳菊

2019-08-31 00:32

高市觀光局長潘恒旭、環保局長袁中新辭職

2019-08-30 23:27

綠批愛情摩天輪用地非市有 高市府：與港務、土開合作

2019-08-30 22:55

比韓冰還像！韓國瑜媽媽長相曝光 網驚：基因太強大

2019-08-30 20:06

韓稱中央卡愛情摩天輪 管碧玲：無針對性 我也被卡過

2019-08-30 18:54

潘恒旭昨稱幫韓國瑜競選請辭 高雄市政府證實了

2019-08-30 18:05

韓國瑜愛情摩天輪跨出第一步 今招商說明盼明年動工

2019-08-30 15:56

韓國瑜臉書直播澄清黑韓事件 沈玉琳：郭辦沒必要酸人

2019-08-30 15:34

影╱韓國瑜鳳走雞來說 勞部長批要再受教育、鄭文燦再補槍

2019-08-30 15:17

韓：睡7小時 今天像無敵鐵金剛

2019-08-30 14:13

以雞比喻移工 鄭文燦要韓國瑜正式道歉

2019-08-30 12:54

顏清標挺韓國瑜是為接任中市競總主委？江啟臣：想太多

2019-08-30 11:46

韓國瑜高雄市競選總部動起來 許崑源任主委展開固本

2019-08-30 11:44

韓國瑜鳳凰變鷄歧視移工？柯P：我看他最近少講話算了

2019-08-30 11:08

睡了7個小時 韓國瑜：今天像無敵鐵金剛

2019-08-30 10:42

韓國瑜失政後 韓粉的信心依然堅不可摧？

2019-08-30 09:48

顏清標挺韓國瑜 今發聲明：大是大非必須堅持

2019-08-30 09:40

請郭台銘、王金平忍委屈 顏清標：挺韓國瑜也挺制度

2019-08-30 09:20

韓國瑜、利菁有相同的痛！韓冰一句道歉 揭祕塵封往事

2019-08-30 09:00
看更多

熱門文章

比韓冰還像！韓國瑜媽媽長相曝光 網驚：基因太強大

2019-08-30 20:06

民進黨別太高興 黃創夏：恐要暗中支持韓國瑜的民調了

2019-08-30 13:01

誹謗李艷秋收郭台銘錢今和解道歉 李：她被煽動黑暗面

2019-08-30 18:56

緊逼陳菊 孫大千：善款濫用 別拿災民當擋箭牌

2019-08-31 08:17

【重磅快評】蔡英文作為總統 學位不必訴訟就能說清楚

2019-08-30 16:08

不去備詢因後台是小英？吳音寧回擊柯P：不想配合演戲

2019-08-30 14:32

國民黨花蓮黨部風波延燒 20多人上門「泡茶」黨部報警

2019-08-30 16:30

要證明是中華民國最強外掛？ 郭台銘：沙國承諾降簽證費

2019-08-30 12:09

韓國瑜買麻花捲「自掏腰包」遭爆是政治獻金 王淺秋回應了

2019-08-31 09:56

【重磅快評】郭董返國燒選情 台中成藍營選情焦慮中心

2019-08-30 17:58

韓國瑜臉書直播澄清黑韓事件 沈玉琳：郭辦沒必要酸人

2019-08-30 15:34

韓國瑜競總反擊「黑韓」 何庭歡定時網路直播還真相

2019-08-31 00:35

蔡英文參觀逢甲學生宿舍 大讚宛如「文創青旅」

2019-08-30 23:38

韓國瑜愛情摩天輪跨出第一步 今招商說明盼明年動工

2019-08-30 15:56

侯明鋒擔任郭台銘副手？侯友宜：我毫無所悉

2019-08-31 10:54

蔡英文開箱逢甲新宿舍 美到可拍網美照

2019-08-30 21:54

王育敏：九月將現倒閉潮 蔡英文還拿冰冷數據沾沾自喜

2019-08-30 19:37

【即時短評】郭台銘參選箭在弦上 重演2000年連宋爭？

2019-08-30 23:15

首為太陽花出庭爭無罪 馬英九：警驅離無需總統下令

2019-08-30 15:52

潘恒旭昨稱幫韓國瑜競選請辭 高雄市政府證實了

2019-08-30 18:05

觀察站／郭出戰箭在弦上 重演連宋之爭？藍營焦慮蔓延

2019-08-31 00:18

權力是男人春藥？學者提醒郭台銘：喝牛奶不一定要養牛

2019-08-30 14:28

有嘴說韓國瑜 沒嘴說自己？柯P失言語錄總整理

2019-08-31 09:00

挺韓大將開第一槍 洪孟楷表態挺韓朱配勝利方程式

2019-08-30 21:54

郭台銘獨立參選？ 侯友宜：我跟他不熟啊

2019-08-30 17:16

太陽花學運 馬英九：我沒下令驅離 對自己清白有信心

2019-08-30 17:35

「108年中共軍力報告書」：共軍對台武嚇不再隱晦

2019-08-30 12:25

空軍耗資近44億 清泉崗將新建36座抗炸機堡

2019-08-30 14:58

韓朱配？ 朱立倫：我是很好的助選員

2019-08-31 00:39

傳找侯明鋒搭擋選總統 郭台銘辦：感謝各界善意推薦

2019-08-31 10:24

橘挺柯？ 宋曾表態「跑去民眾黨的 就不用回來了」

2019-08-31 00:35

郭台銘不靠親民黨？林濁水：宋楚瑜別幫錯忙

2019-08-30 13:17

學者遭FBI逮捕一事 國安局：在美工作絕不會違犯法律

2019-08-30 22:02

劍翔無人機隱身機密預算 立委：800億生產104架

2019-08-30 13:46

總統大選三腳督？林俊憲：國民黨應拜託郭台銘選才對

2019-08-30 12:05

109年度國防預算案 憲指部花近千萬汰換統帥閱兵車

2019-08-30 12:00

以雞比喻移工 鄭文燦要韓國瑜正式道歉

2019-08-30 12:54

軍備局耗資二億五千萬 研發肌耐力增強型動力外骨骼系統

2019-08-30 13:06

綠批愛情摩天輪用地非市有 高市府：與港務、土開合作

2019-08-30 22:55

韓國瑜民調低綠卻緊張？ 名嘴曝：民進黨想辦法讓他挺住20%

2019-08-31 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top