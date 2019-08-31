韓國瑜買麻花捲「自掏腰包」遭爆是政治獻金 王淺秋回應了

2019-08-31 09:56 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年九合一選舉前，高雄一名賣麻花捲的陳姓單親爸爸，因遭人惡意棄單，向韓國瑜求救，當時韓稱「自掏腰包」認購2000包，作為就職典禮的伴手禮。高雄立委參選人吳佩蓉卻踢爆，根據監察院公布的政治獻金資料顯示，當時的費用根本是以政治現金支付，何來自掏腰包之說？批韓國瑜是「慷人民之慨，觀感不佳」。

麻花捲老闆陳先生原本有50箱約5千包麻花捲，去年12月底預定要交貨給購買的廠商，結果對方突然棄單，造成陳老闆損失約20、30萬元。迫於無奈，陳老闆鼓起勇氣向韓國瑜求救，韓國瑜便向他伸出援手。當時韓國瑜團隊宣稱，是自掏腰包以一包65元的價格，認購2千包作為就職典禮的2千名賓客的伴手禮。

新聞局長王淺秋當時說，韓國瑜從選舉至今，一直都很省錢，選舉時只有一瓶礦泉水，就職典禮目前唯一自掏腰包購買的伴手禮，就是陳老闆的麻花捲。

然而高雄立委參選人吳佩蓉卻踢爆，據監察院公布的政治獻金資料顯示，韓國瑜在12月24日有一筆餐飲支出，金額是12萬元，支出對象是旭泰食品，正是當時的麻花捲商家。

吳佩蓉表示，「原來，王局長說的自掏腰包，是許多民眾自掏腰包捐給韓市長打選戰的政治獻金。我的是我的，你的也是我的，大家就是我家。慷民眾之慨，政治獻金挪作採購支持者的商品，充作就職典禮伴手禮，觀感不佳」。

此外，吳佩蓉指出，麻花捲陳姓老闆因訂單大跌，因此收掉工廠，改到造勢場合賣國旗衣國旗帽，旭泰食品公司地址也遷移，然而現在大賣場架上卻還可發現「星夜小島小琉球麻花捲〜2018高雄市長就職典禮唯一官方指定伴手禮」，製造商就是旭泰食品，地址卻不是旭泰食品，從網上地圖看來是一大鐵皮屋，是否有人在裡面製作麻花捲則不得而知。

吳佩蓉表示，推估這包麻花捲約是今年7月出場，但麻花捲陳老闆卻在1月就把工廠收了，質疑「這包麻花捲是誰做的？轉包給其他廠商代工？」，痛批「問題可大了，打著官方唯一指定伴手禮廠商，現在找上某家幽靈代工廠製作、販售？在商品上並無詳細的訊息標示，對消費者而言，毫無保障」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，王淺秋表示，「當時我本人並未加入選舉團隊不清楚選舉經費運用，所以以自己理解市長『掏腰包付費』說明，並未有隱匿之意。而選舉經費作為該用途完全合法，幫助弱勢市民更是合情合理」。