開放公有建築競標冠名 韓國瑜盼紓解財政困境

2019-08-28 14:54 中央社 高雄28日電



高雄市財政困難，財政局提出創新籌措財源方案中包括開放公有建築競標冠名權。市長韓國瑜今天表示，盼解決財政困難，又能讓企業界有所分享。這項方案5月推出至今尚無申請案。

財政局日前召開「財政永續與創新研討會」並提出九大創新籌措財源方案，民進黨高雄市議員郭建盟對於市府的創新財源方式提及「韓市府缺錢出奇招」。他在臉書PO文舉例「只要鴻海創辦人郭台銘喜歡，出價標下高雄世運主場館，未來高雄市民可能會變成要去『果凍紀念館』聽五月天演唱會」。

韓國瑜今天出席「高雄市108年特優暨資深里長表揚大會」，會後受訪表示，建築物、道路或景點冠名權做法在很多先進的城市都有。要讓市民接受、企業界有分享的感覺，並對財政收入有幫助，高雄市要做到什麼程度，都要仔細思考。當然冠名權如果出現「張飛打岳飛」等滑稽失控狀況，會再做考量。

財政局長李樑堅告訴中央社記者，為強化利用公有建築物並增加財政收入，市府已訂定「高雄市所屬各機關學校辦理公有建築物冠名作業要點」並在5月21日生效，開放以公開競標方式，提供民間企業、團體或個人冠名的公有建築物實施冠名權。

提供冠名權的公有建築物以不會造成混淆或影響公權力行使為前提，如體育場館、圖書館、文化場館等為主；至於機關辦公場所及學校、車站及實施冠名有造成混淆或影響公權力行使之虞者，不得辦理冠名。

對於郭建盟提「『果凍紀念館』聽五月天演唱會」的例子，李樑堅說，申請冠名有相關規範及審查機制，且冠名有其時間性，也非永久冠名。李樑堅說，5月至今尚無冠名申請案，另方面也會請各局處清查有那些合適建築可供冠名。