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李佳芬提訴願撤農舍處分 雲縣府尊重訴願裁處

2019-08-27 15:00中央社 雲林縣27日電

國民黨總統提名人韓國瑜的妻子李佳芬(中）。聯合報系記者陳秋雲／ 攝影
國民黨總統提名人韓國瑜的妻子李佳芬(中）。聯合報系記者陳秋雲／ 攝影
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高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林古坑農舍違章改善期限截止，雲林縣政府今天表示，未見李佳芬回覆，卻收到李佳芬向內政部所提訴願書，農地登載內容待釐清，請求撤銷原處分。

內政部官員表示，23日收到李佳芬提出的訴願，後續將依照法定程序，請雲林縣政府提出答辯，並召開訴願委員會，依訴願法規定，原則上3個月內作出裁定。

李佳芬位在雲林縣古坑鄉田心村的農舍遭媒體披露涉及違建，原發給使用執照的古坑鄉公所進行違章查報後，將結果提報雲林縣政府建設處，依違章查報結果認定農舍主建物一樓及二樓迴廊與後側建築有增建，與原發給使用執照竣工圖不符合，限期一個月改善（申訴、補照或復原）。

雲林縣政府新聞處長周柏吟對李佳芬農舍事件統一發言表示，24日改善截止日因逢週六延至今天，縣府至今尚未收到古坑鄉公所對李佳芬農舍改善情況的回報，將進一步瞭解李佳芬是否已向古坑鄉公所提出補照申請，若未補照或復原，將函文通知拆除，依規定排拆。

周柏吟今天證實，雲林縣政府上週收到李佳芬向內政部所提訴願書，質疑當初農地有登載不實或不明之處，在釐清事實之前，應先撤銷原處分然後重新調查認定，請求內政部撤銷原處分。

周柏吟表示，根據違章查報作業程序，李佳芬在改善期限截止應回報改善情形，縣府未收到回覆，將依法發出拆除通知書，至於當事人基於權益提出訴願，縣府也會依照程序答辯，對於訴願最終裁處，將予尊重。

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