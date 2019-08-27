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「北漂媽媽」怒轟韓國瑜：北漂孩子沒回來你卻北漂了

「北漂媽媽」潘金英轟韓國瑜：北漂孩子沒回來你卻北漂了

2019-08-27 11:13聯合新聞網 綜合報導

昔日潘金英（左）力促韓國瑜參選總統。圖／聯合報資料照
昔日潘金英（左）力促韓國瑜參選總統。圖／聯合報資料照
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韓國瑜宣布代表國民黨參選總統，他的聲勢不斷下滑，昔日表態挺韓的「北漂媽媽」潘金英在節目中怒轟韓國瑜，「這8個月以來他在比爛，不是在比好阿，我們北漂的小孩子回來了嗎？還沒阿，結果我們的總統參選人他要北漂了。」

北漂媽媽潘金英在《關鍵時刻》中談論他對韓國瑜的立場，節目主持人劉寶傑詢問潘金英「韓國瑜的聲勢不斷下滑，高雄市是一個關鍵嗎？你聞到或你聽到怎樣的感覺呢？」，潘金英直言，在本月11日利奇瑪颱風帶來的豪雨造成道路坍方、偏鄉地區災情連連，而當時韓國瑜正在南投造勢，並誇獎洪秀柱委員的偉大。

潘金英認為，韓國瑜尚未到達選總統的格局，「他應該是繼續在市政這樣子裡面來磨練，你選總統沒關係我支持，但是重點你不管走到哪裡，你要心繫高雄市民。」她直嗆「我們北漂的小孩子沒回來，結果我們親愛的偉大的總統參選人他要北漂了。」

網友看完節目，有人對潘金英的言論感到憤怒「這個潘真是噁心，翻臉比翻書還快」、「說再多也沒用，最最最無法忍受牆頭草的人」；也有人認為韓國瑜的確要留在高雄累積經驗「一個人講話有誠信，有誰能黑得了他，人無信而無立」、「韓國瑜好好的看高雄就好了」。

近日南部雨勢不斷，13日清晨南部地區受到西南風影響，降下超大豪雨，造成高雄阿蓮、田寮與岡山地區嚴重積水，農田都已經泡在水中，高雄市長韓國瑜上午專程到此地視察，也指示相關單位做好防災工作，避免淹水災情繼續擴大，在南投造勢過後回歸市長工作。

北漂媽媽潘金英在節目上表達對韓國瑜的想法。圖擷自YouTube
北漂媽媽潘金英在節目上表達對韓國瑜的想法。圖擷自YouTube
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