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紅黑整合同挺韓 李佳芬台中救選情

2019-08-25 18:38台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

台中紅黑派大整合，李佳芬到台中救韓國瑜選情，順便為顏清標慶生。（photo by...
台中紅黑派大整合，李佳芬到台中救韓國瑜選情，順便為顏清標慶生。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
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韓國瑜留高雄救災，李佳芬到台中救選情。台中紅、黑派25日齊集豐原，以舉辦108年山海屯秋節聯誼餐會名義，為韓國瑜拉抬聲勢，席開近百桌，李佳芬代表韓國瑜到豐原與台中藍營各方政治勢力見面，順便為黑派大老顏清標祝壽。

紅黑派全現身

台中紅、黑派及地方藍營政治勢力，幾乎都現身在山海屯秋節聯誼餐會中，包括前縣長廖了以、前議長顏清標、張清堂、林敏霖等人；現任議長張清照、副議長顏莉敏、及台中市現任二十多位議員、立委及立委參選人等，幾乎全到場。在李佳芬到場後，由顏清標站台高呼「支持韓國瑜，義無反顧，非韓不投」等口號，

平常不太上台講話的顏清標似乎興致很高，還高聲呼籲支持國民黨立委參選人李中、沈智慧、楊瓊瓔、黃馨慧、江啟臣、顏寛恆等人。在主持人林敏霖的透露下，才知道25日也是顏清標60大壽生日，並當場推出小蛋糕，李佳芬還陪同一起唱生日快樂歌。

韓台中支持率遜蔡

李佳芬上台感謝大家對韓國瑜的支持。因韓國瑜原本預定要到台中參訪各宮廟後中午即到餐會現場，但因白鹿颱風過境，需留駐高雄防災，因此由她代表韓國瑜到會場，感謝大家的支持。

日前美麗島一份針對台中的民調顯示，若韓國瑜與蔡英文一對一選舉，蔡以47.3%大贏韓的33.4%，韓在台中的支持度明顯低於蔡；若是郭台銘與柯文哲合作並料郭出馬，在「三腳督」之下，則郭、蔡、韓的支持度分別是31.7%、30.4%、24%，韓是最後一名。這對韓國瑜而言，是一大警訊。

顏清標的兒子顏寬恆將擔任韓國瑜全國競選總部副執行長，顯示顏清標決盡全力為韓輔選。顏寛恆去年即擔任盧秀燕競選總部總幹事，這次韓國瑜請他出來，看重的應是他父親在地方派系整合的力量。

顏清標在餐會現場明確表示，國民黨初選結果就是韓國瑜贏，郭台銘不能初選過後又不算數。早年顏清標參選立委時郭台銘曾破例為他站台，但此次兩人的關係應該「回不去了」。

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韓國瑜2020選舉李佳芬

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