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觀察站／狀況連連 韓國瑜該凝聚戰力了

2019-08-23 00:24聯合報 本報記者林河名

國民黨總統參選人韓國瑜（左）舉行能源國政說明會，並在臉書開直播。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜（左）舉行能源國政說明會，並在臉書開直播。記者劉學聖／攝影
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身兼國民黨總統參選人的高雄市長韓國瑜，既要衝刺大選，又要兼顧市政，近來狀況連連，國政顧問團第一砲拋出「有條件重啟核四」，馬上被黨內同志打臉；昨天接見日賓行程不但延誤，還鬧出歡迎致詞稿重念一遍的笑話。網友也不免挖苦：「韓國瑜，你累了嗎？」

韓國瑜將代表國民黨競選總統，國政大計及個人言行，動見觀瞻。論語有云：「大德不踰閑，小德出入可也。」意思是說，在大的節操上要嚴謹持守，小節方面不必一絲不苟。韓國瑜若能提出獲得普遍支持的治國政見，外界也不致緊追他「不拘小節」的個性。但目前看來，「大德」「小德」均遭受挑戰。

韓國瑜的國政顧問團上周六成軍，起手式主打能源政策，第一招就是韓在總統初選期間主張的「有條件重啟核四」。但沒想到，先潑冷水的竟是同黨的新北市長侯友宜，劈頭直問：核四燃料棒有一半已經回美國了，「你有能力處理核廢料嗎？」國政團總召張善政雖提出解套方式釋疑，但已「出師不利」，連蔡英文總統昨天都「見縫插針」，直誇侯「好像比韓國瑜更接地氣」。

此外，韓國瑜陣營近日指控座車被裝追蹤器，質疑遭「國家機器」不當監控，事後卻改口「只是合理懷疑」，也讓外界看到「攻擊失準」一面。

競逐大位，向來絕不是容易的事。何況韓國瑜市長寶座還沒坐熱，就要仰攻總統大選，各界更以放大鏡檢視。今天八二三，蔡英文前進金門，郭柯王就要同框。韓國瑜「前有衛冕者，後有挑戰者」，若不想讓支持者失望，該拴緊螺絲，加把勁了。

韓國瑜2020選舉核四蔡英文國民黨侯友宜核廢料金門張善政國家機器

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