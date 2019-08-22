親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
國民黨整合困局
致癌空汙揪源頭
政治
軍事
綜合

韓國瑜因公祭才讓日議員枯等？地方人士：韓待半小時離去

如何儲備退休金？專家揭密：做好「這件事」賺到老

直播國政第一彈 韓國瑜提電力3願景

2019-08-22 17:08台灣醒報 記者張元融╱台北報導

開直播講國政，能源政策打頭陣！韓國瑜與國政顧問團22日中午在臉書首度推出國政直播，提出電力3大願景「電力充裕、穩定不中斷、電費不漲價」，落實「以核養綠」等5大能源主張。韓國瑜強調，跨區供電必須合理調整，北部供電必須增加，目標是在2035年，50%的發電是用沒有汙染的能源。

上午在高雄市府接待完自民黨議員後，韓國瑜與國政顧問團總召張善政、副總召杜紫軍、與能源組顧問黃士修開播近半小時。韓國瑜開場表示，現行台灣能源政策有4隻腳，燒煤、燒天然氣、核能與再生能源，而民進黨政府「核電歸零」砍斷其中一腳，才讓台灣能源供應不穩定。

他指出，據《經濟日報》報導，高屏地區肺腺癌年增率達15倍，凸顯出空污問題。而去年的公投，有750萬公民表達「反空汙」、600萬以上支持「以核養綠」，政府難道要忽視這些直接民意嗎？張善政則批評，「2025年非核家園」是沒有實際基礎的躁進政策，應通盤檢討能源目標。

接著，由一旁的3位顧問闡述能源政策。張善政先宣布他們的電力3願景：「電力充裕、穩定不中斷、電費不漲價。」再說明5大能源主張，重新檢討能源目標、提高能源安全，減少跨區用電、減燃煤發電與空污、產業轉型與節能（開源節流），降低用電成長、尊重公投，落實以核養綠。

針對2035無污染能源達50%，張善政表示，2025年之前用5年作為再生能源的培養期，建立本土的綠能源產業，2025到2035年做為衝刺期，讓再生能源技術本土化。他也建議，應高額補助電動機車、補助鍋爐改用天然氣。

針對核廢料處理問題，張善政說，他擔任行政院長任內，台電報了一筆預算，將核廢料運至法國做精煉、濃縮等工作，但換黨執政後，民進黨卻將這筆核廢處理預算退回經濟部、台電，從此拒絕處理，「核廢料不是不能處理，而是民進黨故意不處理。」

韓國瑜說，看到大陸沿岸的核電廠分佈圖後嚇一跳，原來周邊國家地區這麼多地方都有核電廠，為什麼人家可以運用核能，是台灣比人家笨嗎？並不是，是我們太泛政治化。

【更多精采內容，詳見

韓國瑜2020選舉

相關新聞

接見日議員遲到半小時 韓國瑜真的去佛光山祝壽

2019-08-22 17:19

自曝被裝追蹤器未提告 綠黨：將告發韓國瑜違反社秩法

2019-08-22 16:22

「空汙傷害你、我們照顧你」 韓國瑜提能源三大政策

2019-08-22 13:54

陳麗娜稱有追蹤器遭打臉 網友留言喊「照片呢？」

2019-08-22 14:32

如何重啟核四？ 張善政提出兩點釋疑

2019-08-22 14:14

【重磅快評】從天坑到追蹤器 來看綠營吃人夠夠的DNA

2019-08-22 17:51

影／韓國瑜：有條件挺核四 張善政轟蔡「故意」不處理核廢料

2019-08-22 17:34

沈榮津：談核能要先面對核廢 「不是不做是沒辦法做」

2019-08-22 17:24

韓提重啟核四 民進黨團批「像核電推銷員」

2019-08-22 17:15

影／重啟核四惹熱議 台灣基進狠嗆韓國瑜：請多做功課

2019-08-22 16:40

曾文生怒：嚷嚷台灣缺電難道不是意識形態？

2019-08-22 16:11

韓國瑜提重啟核四 蔡英文：提政策要作功課

2019-08-22 16:09

韓國瑜拋能源政策 曾文生譏：民進黨早就在做了

2019-08-22 16:06

影／韓國瑜提重啟核四 反核人士批「選票提款機」

2019-08-22 15:58

【重磅快評】韓國瑜拋核四重啟議題 引出藍營矛盾

2019-08-22 15:24

影／重啟核四侯友宜堅稱假議題 拋「四問」要韓解答

2019-08-22 14:57

韓國瑜變了？ 學者：找回2018年的感動才能打選戰

2019-08-22 14:57

愛吃香蕉不等於是猴子？ 柯志恩：徐國勇牽拖蔡賴蘇了

2019-08-22 14:50

韓國瑜兩個前提下重啟核四？ 林智群：土條以為是真愛？

2019-08-22 14:33

重啟核四 黃士修：藍別怕得罪3成反核者

2019-08-22 14:14

藍：韓議題整合不到位 綠：草率政策

2019-08-22 14:13

林智鴻指93坑洞算韓國瑜的？王鴻薇：都是菊朝留下的

2019-08-22 14:13

重啟難 經部次長：韓當兩任總統也做不到

2019-08-22 14:13

侯友宜：沒核安就沒核電

2019-08-22 14:12

韓提兩條件 柯笑諷：廢話

2019-08-22 14:11

美日要人到訪 韓國瑜：是對高雄、可能也對我的重視

2019-08-22 13:36

選戰反守為攻 國民黨要助韓國瑜重掌主導議題設定

2019-08-22 13:22

國家機器介入是動搖國本！ 葉毓蘭：請韓市長提告吧！　　

2019-08-22 12:56

韓國瑜推核四侯友宜不跟 藍營：顯示事前沒問朱立倫

2019-08-22 12:51

韓國瑜提重啟核四 行政院：艱困不可行

2019-08-22 12:48

韓國瑜接待日本賓客遲到25分 賓客諒解但議員不諒解

2019-08-22 12:43

韓國瑜覺得被監控不奇怪 黃暐瀚：可以請總統去調查嗎？

2019-08-22 12:42

韓國瑜國政起手式就是核四 黃士修：不能畏懼3成反核

2019-08-22 12:42

韓國瑜拋兩條件重啟核四 歷任環保署長這樣看

2019-08-22 12:40

老是出演受害者 對韓國瑜選情百害無一利

2019-08-22 12:27

侯友宜核四立場打臉韓國瑜？ 游淑慧說：錯！

2019-08-22 12:24

評韓國瑜追蹤器 宅神：辯護將領的公信力全回幼稚園

2019-08-22 12:21

追蹤器自導自演？ 謝龍介今提證據來源

2019-08-22 12:10

侯友宜打臉韓國瑜「核四假議題」 他：藍營矛盾秀下限

2019-08-22 12:04
看更多

熱門文章

軍事專家：台灣花四代機的價格 買即將淘汰的三代機F-16V

2019-08-21 20:34

郭柯王結盟有譜！「823」紀念活動3人將同框

2019-08-21 21:13

韓國瑜接待日本賓客遲到25分 賓客諒解但議員不諒解

2019-08-22 12:43

監院調查：北農支用浮濫 逝世慰問金竟高達30萬

2019-08-22 00:33

韓國瑜談「兩條件」下重啟核四 柯P狂笑譏諷：廢話

2019-08-22 10:59

韓國瑜車子裝追蹤器？ 王淺秋：是有疑慮

2019-08-21 18:27

【即時短評】F-16是撿便宜或冤大頭 答案沒那麼簡單

2019-08-21 21:54

總統府要韓國瑜提告 孫大千：擺明吃被害人豆腐

2019-08-22 09:04

追蹤器自導自演？ 謝龍介今提證據來源

2019-08-22 12:10

韓國瑜和美方為何由淡轉濃？其實AIT的考驗還沒完…

2019-08-22 08:00

新身分證明年砸48億換發 未結合駕照、健保卡

2019-08-22 11:06

協尋市長？ 林于凱：日本青年局議員團90人空等韓市長

2019-08-22 12:04

呂秀蓮：小英若再誇口台灣是因為她 未免太自大自負

2019-08-22 15:50

詹惟中解4人姓名 點名「他」當韓國瑜副手最適合

2019-08-22 13:04

評韓國瑜追蹤器 宅神：辯護將領的公信力全回幼稚園

2019-08-22 12:21

戰鬥個裝不耐用動輒開花破損 軍備局出來面對了

2019-08-22 12:10

新聞眼／買回「毛胚機」彈藥得再花錢

2019-08-22 00:07

禿子周日會燕子 台中最新民調：蔡47.3%、韓33.3%

2019-08-22 10:45

陸質疑美對台軍售違反817公報 美：符合台灣關係法

2019-08-22 03:42

看AIT處長與韓國瑜合照 陳水扁：韓不可能中途被「換柱」

2019-08-21 21:24

王定宇：軍購F-16V單價1.2億美元 低於市場價

2019-08-21 22:29

蘇揆拍板！新身分證只露4項個資 確定會有國旗

2019-08-21 20:13

不滿民進黨立委全面提名 時力嗆：已破壞兩黨默契

2019-08-22 15:43

侯友宜核四立場打臉韓國瑜？ 游淑慧說：錯！

2019-08-22 12:24

觀察站／主帥陣前一直挨打 韓團隊競選腳步紊亂

2019-08-22 00:17

與姚恩怨仍獲提名 高嘉瑜灑淚：證明民進黨是包容政黨

2019-08-21 18:48

陳麗娜稱有追蹤器遭打臉 網友留言喊「照片呢？」

2019-08-22 14:32

蕭美琴投入花蓮立委選舉 國民黨：絕不會陣前換將

2019-08-21 18:47

韓國瑜：非核政策躁進 兩前提下重啟核四

2019-08-22 00:24

美售我F-16V不見適型油箱選項 原因可能是這樣

2019-08-22 13:05

空汙！高屏肺腺癌年增率是北部15倍

2019-08-22 00:29

影／重啟核四侯友宜堅稱假議題 拋「四問」要韓解答

2019-08-22 14:57

如何重啟核四？ 張善政提出兩點釋疑

2019-08-22 14:14

總統也吸菸？ 蔡英文嘆氣：國民黨團荒腔走板

2019-08-22 16:18

美前國防官員：F-16V提升不對稱接戰能力 痛擊來敵

2019-08-21 19:09

林智鴻指93坑洞算韓國瑜的？王鴻薇：都是菊朝留下的

2019-08-22 14:13

觀察站／三方結盟？ 攤牌關鍵時刻近了

2019-08-22 00:17

「空汙傷害你、我們照顧你」 韓國瑜提能源三大政策

2019-08-22 13:54

韓國瑜拋兩條件重啟核四 歷任環保署長這樣看

2019-08-22 12:40

黃國昌棄選汐止 羅文嘉：不能綠變藍民進黨當然要提人

2019-08-21 19:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top