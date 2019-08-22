直播國政第一彈 韓國瑜提電力3願景

2019-08-22 17:08 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



開直播講國政，能源政策打頭陣！韓國瑜與國政顧問團22日中午在臉書首度推出國政直播，提出電力3大願景「電力充裕、穩定不中斷、電費不漲價」，落實「以核養綠」等5大能源主張。韓國瑜強調，跨區供電必須合理調整，北部供電必須增加，目標是在2035年，50%的發電是用沒有汙染的能源。

上午在高雄市府接待完自民黨議員後，韓國瑜與國政顧問團總召張善政、副總召杜紫軍、與能源組顧問黃士修開播近半小時。韓國瑜開場表示，現行台灣能源政策有4隻腳，燒煤、燒天然氣、核能與再生能源，而民進黨政府「核電歸零」砍斷其中一腳，才讓台灣能源供應不穩定。

他指出，據《經濟日報》報導，高屏地區肺腺癌年增率達15倍，凸顯出空污問題。而去年的公投，有750萬公民表達「反空汙」、600萬以上支持「以核養綠」，政府難道要忽視這些直接民意嗎？張善政則批評，「2025年非核家園」是沒有實際基礎的躁進政策，應通盤檢討能源目標。

接著，由一旁的3位顧問闡述能源政策。張善政先宣布他們的電力3願景：「電力充裕、穩定不中斷、電費不漲價。」再說明5大能源主張，重新檢討能源目標、提高能源安全，減少跨區用電、減燃煤發電與空污、產業轉型與節能（開源節流），降低用電成長、尊重公投，落實以核養綠。

針對2035無污染能源達50%，張善政表示，2025年之前用5年作為再生能源的培養期，建立本土的綠能源產業，2025到2035年做為衝刺期，讓再生能源技術本土化。他也建議，應高額補助電動機車、補助鍋爐改用天然氣。

針對核廢料處理問題，張善政說，他擔任行政院長任內，台電報了一筆預算，將核廢料運至法國做精煉、濃縮等工作，但換黨執政後，民進黨卻將這筆核廢處理預算退回經濟部、台電，從此拒絕處理，「核廢料不是不能處理，而是民進黨故意不處理。」

韓國瑜說，看到大陸沿岸的核電廠分佈圖後嚇一跳，原來周邊國家地區這麼多地方都有核電廠，為什麼人家可以運用核能，是台灣比人家笨嗎？並不是，是我們太泛政治化。

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