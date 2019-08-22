陳麗娜稱有追蹤器遭打臉 網友留言喊「照片呢？」

2019-08-22 14:32 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜曾對媒體說「車子可能被裝了追蹤器」，而高雄市議員陳麗娜也在第一時間跳出來證實，但昨日卻遭高市府澄清打臉。圖／聯合報資料照 分享 facebook

高雄市長韓國瑜在20日對媒體說感覺國家機器動得非常嚴重，還說「車子可能被裝了追蹤器」，引發軒然大波，當時高雄市議員陳麗娜也在第一時間跳出來表示，她有打電話去市府詢問的確有這件事並且有拍下照片，但高雄市新聞局長王淺秋昨日則澄清說，市長只是說有可能被裝，但「沒有說過在引擎蓋，或已發現追蹤器。」當場打臉陳麗娜，而陳麗娜臉書也在近日湧進大量網友留言，要求她交出追蹤器照片。

陳麗娜在20日受訪時表示自己有打電話去高雄市府詢問這件事，市府回應的確是有追蹤器在韓國瑜車上，並且有拍下照片，她還說應該是車子要保養時，打開引擎蓋發現的，但昨日下午高雄市府開記者會澄清沒有追蹤器的具體資料，王淺秋說「市長說的只是可能被裝監視器，他自己很擔心，不是說已經發現追蹤器了，或是已經有什麼東西被找到了，還原他說的話，就是個疑慮。」此外對於陳麗娜的說法，她也說沒有辦法證實，也無法做評論。

對於陳麗娜說法遭打臉，網友也紛紛湧入她的臉書粉絲團，批評她說謊並要求她交出所說的追蹤器照片，「說謊的人要不要出來道歉？還是死不認錯？不然請提供你說看到的照片出來！！！」、「照片到底在哪裡，全民等著看，自己說的話不用負責嗎？」、「快拿出證據一刀斃命！不然妳跟韓導一樣沒有公信力了！」

但也有網友表示支持陳麗娜，並希望她拿出照片還韓國瑜一個公道，「跪求照片，還給市長一個公道！」、「快點把證據給市長提告啊」、「拜託！韓國瑜靠妳支持了，快把照片公佈」、「委員~加油！快把照片交出來幫韓市長~~」