觀察站／主帥陣前一直挨打 韓團隊競選腳步紊亂

2019-08-22 00:17 聯合報 記者張語羚 聯合報 記者 劉宛琳



從麻將事件到車子追蹤器疑雲，韓陣營爭議未休，圖為韓國瑜赴台北市美國商會午餐會後，抬手遮擋媒體閃光燈。記者杜建重／攝影 分享 facebook 韓國瑜上個月以壓倒性民調在國民黨總統初選勝出，不過月餘民調已開始下滑，讓國民黨再度陷入危機感。郭柯王合作等黨內整合的問題還沒解決，韓陣營卻爭議未休，從麻將事件遭質疑，到自曝車子可能被裝了追蹤器，競選團隊都無力回防，腳步紊亂，主帥只能一直在前線被挨打。

去年九合一選舉，韓國瑜憑藉著個人魅力翻轉高雄，但今非昔比，韓現在面臨的是總統格局的選戰，光靠鐵粉絲支持是不夠的，背後必須要有強大的團隊，很有節奏的打選戰，以減低外界攻擊所帶來的傷害。

韓國瑜本月陸續成立策略小組及議題小組，上周再公布國政顧問團，也找了黨秘書長曾永權擔任競選總幹事，競選團隊形勢上到位，不過目前為止，仍未見發言系統真正發揮作用，讓韓不僅市政、國政兩頭燒，還屢添議題供對手操作攻擊，韓團隊再不速速整隊止血，蔡政府將坐收漁利。

此外，韓國瑜今天要說明能源政策，昨天更表明立場就是要重啟核四，續用核電。核四從計畫開始到封存，耗時三十八年，期間共經歷了十屆總統、三次政黨輪替，不斷在停工、復工中無限輪迴，除了時間成本，全民也付出了約二八三八億元的鉅額支出。

每一次選舉，核四重啟或封存都成為政治攻防，擁核和反核勢力以簡單口號各自動員，此消彼長，壓縮討論空間。但沒有哪一種能源使用可以不必付出代價，只有成本孰高孰低問題，負責任的討論應是讓專業評估比例提升。韓選擇此一議題做為起手式，蔡政府早有備而來，韓團隊能否占得上風，恐在未定之天。

韓陣營如果希望證明有治國能力，那在國政和其他議題方面，就必須有很強後援，不能讓主帥不斷在前線折耗，不僅充滿風險，更難有迴旋進退餘地，這都是選戰大忌。黑韓沒有結束的一天，但至少不要輕易誤蹈險境。