韓國瑜：我們會和美國一直站在一起

2019-08-22 00:11 聯合報 記者鄭媁／台北報導



國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨天應邀北上參加美國商會活動並發表演講。記者曾原信／攝影 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜昨在台北市美國商會發表演講，他感謝美商會長久以來對中華民國的支持，美國不但是台灣最重要的盟友，美商也是台灣最重要的投資者之一，未來中華民國一定會一直是美國最堅實、緊密的盟友，「我們會和美國一直站在一起」。

韓國瑜也允諾，未來將打造數位國家，他特別要回應美商會建議，未來考慮在行政院層級設立常設委員會，由「數位長」來負責統籌數位基礎建設。他也注意到美商會白皮書所提「高科技產業以外台灣產業都亟需創新」，國民黨執政時工業四點零就是在做這些轉型升級，可惜政黨輪替後未能持續，傷害到我們的企業和人民。

韓國瑜在演講中除了提及美中貿易戰的政經情勢，也重提盼開展多邊及雙邊的自由貿易協議（ＦＴＡ）談判，以及強力推動自由貿易經濟特區。韓國瑜說，過去台灣與新加坡、紐西蘭等國也簽署ＦＴＡ，但蔡政府執政三年來，洽簽ＦＴＡ的腳步幾乎完全停滯，使台灣廠商在出口上面臨極大劣勢，美商會也曾點出問題。

韓國瑜指出，自由貿易經濟特區設計，是先透過成立一些示範區，藉由主動開放與法規鬆綁，吸引投資與創造就業，也可觀察對相關產業影響並加以調整，讓台灣進一步成為自由經濟島。但民進黨仍為反對而反對，完全置台灣經濟前途與百姓生計不顧，是不負責任的。

台北市美國商會執行長傅維廉與會長李豪會後受訪表示，感謝韓國瑜很開放地說出他的看法；美國商會是非政治性組織，對任何政黨和候選人不會偏袒，也沒有立場，今天目的就是多了解韓國瑜的看法及政策。傅維廉表示，每次選舉，他們都希望邀請到各主要政黨的候選人來分享他們的看法。