親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
政治
軍事
綜合

誰是美國最強炸雞？ 速食網路大戰與反同爭議

政壇掀「公文批鬥潮」 陳水扁：雍正愛批公文批到過勞死

2019-08-21 10:03聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜被批批公文不夠多，掀起台灣政壇包括行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、桃...
高雄市長韓國瑜被批批公文不夠多，掀起台灣政壇包括行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人，端出自己與批過的公文合影潮。圖／取自韓國瑜臉書直播
分享
高雄市長韓國瑜被批批公文不夠多，掀起台灣政壇包括行政院長蘇貞昌副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人，端出自己與批過的公文合影潮。目前仍在保外就醫的前總統陳水扁在臉書酸這些人愛日理萬機其實是騙人的，並說起自己曾任市長和總統批公文的經驗，在充分授權的結果下，頂多是「日理30機」；並稱清朝皇帝雍正就是因為愛批公文，結果批到過勞死。

隨著各方政治人物展開的公文「批鬥」，前總統陳水扁想起看過的電視劇，稱雍正是「中國史上最認真批公文的皇帝」，在位13年，奏摺批閱就高達4萬多件，平均每天要看完百餘件公文，但他也沒做到「日理萬機」。但雍正勤於批閱公文，經常批到三更半夜，中間也沒有現代人的工作午休，並笑稱有時皇市的硃批還比大臣上奏的文章還要長。據說雍正一生的硃批字數逾一千萬字，代表他在執政期間一日最少寫了3000字，「難怪會累死」。

陳水扁並稱蘇貞昌每日要批像他一樣高的公文量，其實不是好現象，那「代表他權力一把抓，不敢分權放權授權。」反觀韓國瑜，陳水扁認為韓國瑜之前秀出的「公文樓」裡頭「很多是韓粉的來信，也非公文，代表他真的不太看公文。」認為韓國瑜是無心市政，一心只想選總統，並提醒韓市長要小心身體，不要累癱了！「選總統比選市長辛苦很多！」萬曆皇帝可以28年不上朝，但民選市長是有任期的，不可能「脫褲子圍海」。

韓國瑜2020選舉陳水扁蘇貞昌鄭文燦

相關新聞

追蹤器事件 總統府二度發聲：請韓國瑜馬上提告

2019-08-21 09:42

累了？李佳芬上節目談鳳飛飛 開錄前疲倦閉目網友打氣

2019-08-21 09:20

韓國瑜疑神疑鬼？ 7個關鍵時刻完整解鎖

2019-08-21 08:00

韓國瑜指控遭監控 總統府：請舉證並立即提告

2019-08-20 23:38

大選將近 AIT高調向韓釋出善意

2019-08-21 00:22

李佳芬與他「十指緊扣」照曝光 網友起鬨：放開那個女孩！

2019-08-21 09:35

韓國瑜依「來函」告陳菊攝影官 雄檢指將這樣偵辦

2019-08-20 22:12

韓國瑜與AIT會面 談香港情勢及美中台關係

2019-08-21 08:56

AIT處長會韓國瑜 談選情、兩岸、訪美行

2019-08-21 00:20

偷裝GPS 恐吃妨害秘密官司

2019-08-21 00:19

闖辦公室、軍機盤旋 韓營屢揭諜影

2019-08-21 00:17

韓國瑜座車遭追蹤？應主動偵辦

2019-08-21 00:13

韓國瑜被裝追蹤器 徵信社提4專業論點斥「荒謬至極」

2019-08-20 22:28

酈英傑與韓國瑜會面 訪美期程尊重韓

2019-08-20 22:02

韓國瑜座車被安裝追蹤器 警方出利器防範

2019-08-20 20:34

韓國瑜蘇貞昌PK批公文 扁酸：韓不太看公文、蘇權力一把抓

2019-08-20 18:34

影／韓國瑜爆車被裝追蹤器 張善政：顧問團也「被關心」

2019-08-20 18:32

被問韓國瑜座車遭裝追蹤器 侯友宜：只注意新北

2019-08-20 17:56

車子疑遭裝追蹤器 王淺秋：目前沒打算提告

2019-08-20 17:47

酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？ 因為國家機器到不了

2019-08-20 17:22

市長室多次遭闖入 韓國瑜今正式提告菊市府員工吳建鴻

2019-08-20 17:03

韓國瑜座車遭裝追蹤器 綠營議員促市府交代管理紀錄

2019-08-20 16:50

韓國瑜感謝美軍售遭蔡英文質疑 王鴻薇嗆蔡：有事嗎？

2019-08-20 16:10

影／綠營市議員幫韓國瑜報案 檢：被害人才有告訴權

2019-08-20 15:59

與AIT處長談啥？韓國瑜：談國際、兩岸三地及美台關係

2019-08-20 15:58

韓國瑜稱座車遭裝追蹤器 高市警：市長室不提告

2019-08-20 15:48

韓國瑜車子被裝追蹤器？潘恒旭加碼：我的車也被跟監

2019-08-20 15:32

AIT酈英傑高市長韓國瑜會面 感謝韓對各項美台交流支持

2019-08-20 15:18

韓國瑜發影片稱公文比人高 館長po照片酸：我可不可以選總統？

2019-08-20 14:31

韓國瑜爆：車被裝追蹤器 國家機器監控太厲害

2019-08-20 14:02

韓國瑜爆座車遭裝追蹤器 檢察官：告訴乃論

2019-08-20 13:53

韓國瑜爆座車遭裝追蹤器 綠營邱俊憲立即代他線上報案

2019-08-20 13:33

被問哪輛車被裝追蹤器？ 韓國瑜僅拱手不回應

2019-08-20 13:17

韓國瑜爆被裝追蹤器 王定宇酸：被迫害妄想症？

2019-08-20 13:01

韓國瑜自爆座車被裝追蹤器 林智鴻：黔驢技窮、沒新哏

2019-08-20 13:01

韓國瑜稱車子被裝追蹤器 蔡英文競辦：建議立即報案

2019-08-20 12:45

韓國瑜驚爆車被裝追蹤器 王淺秋：細節統一對外回應

2019-08-20 12:34

韓國瑜座車疑遭裝追蹤器 警方吃驚：未接獲報案

2019-08-20 12:29

韓國瑜自曝座車被加裝追蹤器 檢方：若有證據全力查辦

2019-08-20 12:29
看更多

熱門文章

批國家機器監控太厲害 韓國瑜爆：車子遭裝追蹤器

2019-08-20 11:40

漢子拒任競總主委 他點出這兩點指國民黨「必敗無疑」

2019-08-20 12:49

還原李佳芬牽手事件 林佳新：是我要李慶隆這樣做的

2019-08-20 11:43

獨／為兒接燙手山芋？國安局長邱國正：沒找人關說

2019-08-20 19:42

邱國正私菸案重手引反撲 國安局陷人事風暴

2019-08-20 17:16

市長室多次遭闖入 韓國瑜今正式提告菊市府員工吳建鴻

2019-08-20 17:03

郭柯王能不能合？ 詹惟中翻佛書解「法眼淨」三字

2019-08-20 15:02

韓國瑜疑神疑鬼？ 7個關鍵時刻完整解鎖

2019-08-21 08:00

AIT高調前往左營參訪美國來的軍艦 蘇澳軍艦出列

2019-08-20 12:16

鄭文燦籲韓國瑜求教蘇貞昌 孫大千：教如何騙神明？

2019-08-20 12:24

韓國瑜被裝追蹤器 徵信社提4專業論點斥「荒謬至極」

2019-08-20 22:28

韓國瑜爆座車遭裝追蹤器 綠營邱俊憲立即代他線上報案

2019-08-20 13:33

新版身分證8大功能 明年10月開始換發

2019-08-21 00:14

韓國瑜車子被裝追蹤器？潘恒旭加碼：我的車也被跟監

2019-08-20 15:32

洪慈庸：時力若走這路線「等著被民眾黨清掉」

2019-08-21 00:19

酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？ 因為國家機器到不了

2019-08-20 17:22

F-16預計2026完成交機 我方希望提前一年

2019-08-20 22:10

監院彈劾管中閔 韓國瑜競總：民進黨上演拔管2.0

2019-08-20 14:24

張善政反問蔡英文 當選前又是以什麼身份訪問美國

2019-08-20 15:30

情義相挺！林姿妙帶頭擔任韓國瑜宜蘭競選總部主委

2019-08-20 20:33

韓國瑜指控遭監控 總統府：請舉證並立即提告

2019-08-20 23:38

【重磅快評】蔡英文拿軍售案酸韓國瑜 失了總統格局

2019-08-20 18:02

韓國瑜稱車子被裝追蹤器 總統府：請立即提告

2019-08-20 12:25

韓國瑜座車疑遭裝追蹤器 警方吃驚：未接獲報案

2019-08-20 12:29

林濁水：「換柱2.0」不一定 但韓國瑜無緣總統成定局

2019-08-21 08:36

美宣布批准售台F-16戰機 官員：美支持台維持自衛能力

2019-08-21 05:45

韓國瑜依「來函」告陳菊攝影官 雄檢指將這樣偵辦

2019-08-20 22:12

楊秋興揚言退黨 國民黨考紀會仍做出開除黨籍處分

2019-08-20 15:19

徵信社臉書4點怒駁韓國瑜 「太小看國家機器了吧」

2019-08-20 21:49

韓國瑜座車被安裝追蹤器 警方出利器防範

2019-08-20 20:34

大選將近 AIT高調向韓釋出善意

2019-08-21 00:22

韓國瑜稱座車遭裝追蹤器 高市警：市長室不提告

2019-08-20 15:48

查私菸案引反彈？ 邱國正：遺憾讓兒捲入官場鬥爭

2019-08-21 00:34

兒子同在國安局服務 邱國正：絕無透過關說

2019-08-20 23:10

邱顯智辭意堅定 點名這2人接棒時代力量黨主席

2019-08-20 20:18

影／韓國瑜爆車被裝追蹤器 張善政：顧問團也「被關心」

2019-08-20 18:32

【重磅快評】當韓郭政見開始合流 那兩人何時合體呢？

2019-08-20 11:08

響應蔡總統道歉說 網友：向佳龍其邁道歉，讓你們高升了

2019-08-20 16:48

韓國瑜爆車被安裝追蹤器 蔡英文雙手一攤

2019-08-20 16:50

韓國瑜發聲明感謝美軍售 小英：不知他以何身分

2019-08-20 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top