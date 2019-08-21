政壇掀「公文批鬥潮」 陳水扁：雍正愛批公文批到過勞死

2019-08-21 10:03 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜被批批公文不夠多，掀起台灣政壇包括行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人，端出自己與批過的公文合影潮。圖／取自韓國瑜臉書直播 分享 facebook 高雄市長韓國瑜被批批公文不夠多，掀起台灣政壇包括行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人，端出自己與批過的公文合影潮。目前仍在保外就醫的前總統陳水扁，在臉書酸這些人愛日理萬機其實是騙人的，並說起自己曾任市長和總統批公文的經驗，在充分授權的結果下，頂多是「日理30機」；並稱清朝皇帝雍正就是因為愛批公文，結果批到過勞死。

隨著各方政治人物展開的公文「批鬥」，前總統陳水扁想起看過的電視劇，稱雍正是「中國史上最認真批公文的皇帝」，在位13年，奏摺批閱就高達4萬多件，平均每天要看完百餘件公文，但他也沒做到「日理萬機」。但雍正勤於批閱公文，經常批到三更半夜，中間也沒有現代人的工作午休，並笑稱有時皇市的硃批還比大臣上奏的文章還要長。據說雍正一生的硃批字數逾一千萬字，代表他在執政期間一日最少寫了3000字，「難怪會累死」。

陳水扁並稱蘇貞昌每日要批像他一樣高的公文量，其實不是好現象，那「代表他權力一把抓，不敢分權放權授權。」反觀韓國瑜，陳水扁認為韓國瑜之前秀出的「公文樓」裡頭「很多是韓粉的來信，也非公文，代表他真的不太看公文。」認為韓國瑜是無心市政，一心只想選總統，並提醒韓市長要小心身體，不要累癱了！「選總統比選市長辛苦很多！」萬曆皇帝可以28年不上朝，但民選市長是有任期的，不可能「脫褲子圍海」。