累了？李佳芬上節目談鳳飛飛 開錄前疲倦閉目網友打氣

2019-08-21 09:20 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長夫人李佳芬逢已逝歌手鳳飛飛66歲冥誕，上廣播節目談及她對鳳飛飛的情感，但節目開錄前，網友注意到李佳芬趁空閉目，連在談話時臉色都顯得十分疲憊。

李佳芬昨天上知名廣播主持人光禹的談話性節目《夜光家族》，節目一開始光禹便幽默地牽起李佳芬的手，笑稱「來來來，我一定要和妳十指緊扣」，收手後便自嘲「我怎麼可以跟妳十指緊扣呢？」讓連日飽受牽手風波困擾的李佳芬難得露出笑容。

但有人發現在節目直播開錄前，李佳芬閉起眼睛靜靜養神，隨著光禹提醒聽眾直播已開始，李佳芬才略略微撥頭髮，稍微整理儀容，光禹隨後問觀眾：「你們看見今天的大來賓了嗎？」李佳芬先是露出招牌微笑，但笑容卻轉瞬消失，代之的是一抿看似苦澀卻顯無奈的無表情(58秒處)，在進歌的空檔，李佳芬打開筆記，似乎是在為等會的談話作演練，爾後談話似乎小聲到有些無氣力，讓昨晚穿著一身黑衣，披上白圍巾的她，看上去更是顯得無精打采。

底下網友對「佳芬姐真的累了」的留言不斷，有人幫李佳芬打氣「韓夫人，加油！」、「佳芬姐，加油！」、「永遠支持不做作和虛偽的你們」、「感謝你們來高雄，高雄真的愈變愈好了。」

談起鳳飛飛，李佳芬嘆鳳姐應該還可以再唱十年，未料生命卻這樣戛然而止，並稱和鳳飛飛都愛紫色，在上回韓國瑜被攻擊似住豪宅的消息曝光後，李佳芬偶然拍下家中櫃子一角釋疑，剛好珍藏版的鳳飛飛黑膠唱片也入鏡，才引來鳳迷的詢問，原來李佳芬長年為鳳飛飛的歌迷，並透露韓國瑜最喜歡飛飛的《流水年華》。