韓國瑜指控遭監控 總統府：請舉證並立即提告

2019-08-20 23:38 聯合報 記者林保光、林伯驊、林敬殷、丘采薇、劉宛琳 聯合報 記者 蔡孟妤



高雄市長韓國瑜（左三）指控國家機器監控，在他的座車安裝追蹤器，圖為韓昨天搭公務車參加義民廟普度。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

韓稱座車可能被裝追蹤器

高雄市長韓國瑜昨在市政會議後受訪表示，他的座車可能被裝追蹤器，質疑國家機器監控，還說對於國家機器針對他及家人，他要提出抗議。

媒體追問細節，市府僅透過新聞稿指出，情治系統友人嚴厲警告市長行程長期被國家機器掌握、監控，提醒市長注意交通工具可能被安裝追蹤系統或以手機定位監控，因此市長才表示感覺到國家機器動得非常厲害，車子可能被裝追蹤器。

高雄市警方昨備妥前端有一面圓鏡的車底檢視器，交由市長隨扈每天操作檢查車底，避免遭裝追蹤器或危險物品。 記者林保光／攝影 分享 facebook

韓：我的訊息非常準確 我不想講

「我講出車被裝追蹤器，一定又是軒然大波，被酸韓導自導自演。」韓國瑜昨天市政會議後表示，這段時間感覺到國家機器動得非常厲害，包括他的車子都可能被裝追蹤器，到保養廠就知道；他還說：「我的訊息非常準確，我不想講，沒必要這樣，台灣追求民主自由不是要追求這種恐怖的感覺，（選舉）大家公平競爭嘛。」

韓國瑜說，民進黨常講司法獨立、新聞自由、黨政要分開三件事，成為執政黨後，國家機器監控他監控得太厲害，這是不對的。

市府官員：二、三周前車送保養時發現

市府官員指出，韓國瑜搭乘的黑色休旅公務車二、三周前送到保養廠時，被發現引擎附近裝有疑似追蹤器，韓顧慮會引起騷動而沒報案。高雄市新聞局長王淺秋說，如有明確事證才會提告，市府昨天已針對五次潛入市長室的前市府員工吳建鴻提出加重竊盜罪及妨害秘密罪告訴。

警方急備車底檢視器 交隨扈巡查

高雄及橋頭地檢署表示，尚未接獲提告或警方移送，且裝設GPS行為觸犯妨害秘密罪嫌須告訴乃論，不過事涉敏感，已請警方先了解並蒐集資料；高雄市警方昨天與市長室聯絡後，緊急備妥二支「車底檢視器」交給韓隨扈，每天巡查狀況。

蔡辦：不要只是想轉移公文門焦點

總統府發言人張惇涵表示，政府部門不會有任何違法監控特定人士的作為，任何政治人物也不應該沒有證據濫行指控；請韓國瑜主動舉證，將事證提供檢警單位，並立即提告。蔡總統競選辦公室發言人阮昭雄也說，過去韓國瑜「耳機事件」、「護唇膏」等事件社會大眾記憶猶新，為昭公信，建議韓主動舉證，並立即向檢警報案，不要只是想轉移公文門事件焦點。

「那不是正常會在（引擎）裡面的東西」

國民黨高雄市議員陳麗娜表示，她打電話詢問市府人員，初步了解是車子保養時打開引擎蓋發現的，但還搞不清楚誰裝的，因此先把東西留下來、也拍了照，細節不清楚，但能確定「那不是正常會在（引擎）裡面的東西。」她說，韓國瑜上任後沒買新公務車，沿用前市長留下的車。