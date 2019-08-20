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韓國瑜被裝追蹤器 徵信社提4專業論點斥「荒謬至極」

2019-08-20 22:28聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜自爆車子被裝了追蹤器。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
高雄市長韓國瑜自爆車子被裝了追蹤器。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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高雄市長韓國瑜自爆車子被裝了追蹤器，批國家機器動得太厲害，台灣追求民主自由，不是要追求這種恐怖的感覺。對此，立達徵信社在臉書粉絲專頁PO文列出4大點，表示韓國瑜自陳車子被裝追蹤器，但是懂的人就會覺得他說的話荒謬至極。

立達徵信社表示，追蹤器的技術早在十幾年前就流入民間，根本不是什麼了不起的東西，徵信社在辦案過程中就常常會使用到。立達徵信社反問韓國瑜：「難道我們今天跟蹤的對象發現車上有被裝追蹤器，也要說是國家機器在打壓他嗎？」

立達徵信社專業分析，追蹤器絕對不可能裝在引擎上，原因是一來引擎溫度可能非常高，二來要安裝與拆卸都不方便。追蹤器一般都是放在底盤較隱密且不會影響到車子運作的地方，表示「放引擎上面是瘋了嗎？」

立達徵信社批韓國瑜太小看國家機器，表示國家機器若真想掌握韓國瑜行蹤，比起裝追蹤器，用手機三角定位韓國瑜或韓國瑜身邊的人，會更加安全隱密又不易被發現，或是透過監聽也行，不會用這種很容易被發現的技術。

立達徵信社還說，如果今天換成自己被裝追蹤器，會選擇先不動聲色找專家反查出兇手是誰，且會低調到讓對方沒有警覺，而不是敲鑼打鼓地說「欸！我發現你囉！」，這樣會失去反查對方的機會。

最後，立達徵信社透露，自己去年也是個韓粉，每次到高雄時，總想說服計程車司機或是小吃店老闆娘，應該讓韓國瑜做看看。去年聽到有人說韓國瑜是韓導，原PO還嗤之以鼻。但是最近從韓國瑜發出的五點聲明、說自己辦公室被裝監聽器等種種跡象，只能說韓國瑜是個選舉一百分，卻滿腦權謀的人。讓這樣的人擔任國家元首，必然是重大危難，「因為他心中只有自己，為了上位甚麼話都說得出、甚麼戲也都演得出來！」

此文一出，網友反應兩極，有人支持立達徵信社觀點，大讚「感謝您專業的說明」、「居然勇於承認自己曾經是含粉，勇氣可嘉！恭喜你清醒了」、「太需要專業的人出來說話了，不然人家會以為台灣人都很好騙」。然而也有不少網友替韓國瑜打抱不平，「你真心不怕韓粉出征嗎？」、「你可以保證你說的每個字句都是正確的嗎？」、「其實韓國瑜是在幫你業配對吧！」。不過截至目前為止，韓國瑜與市府都未正式提告，警方為防範市長座車安全，調了2支「車底檢視器」配給市長隨扈，要求天天以檢視器巡察車底，避免再生事端。

韓國瑜2020選舉

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