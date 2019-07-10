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李佳芬農舍爭議待實勘 主建物也遭疑違建

2019-07-10 20:18中央社 雲林縣10日電

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下位於雲林縣古坑鄉田心段的農地建築傳出超建違建，李佳芬...
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下位於雲林縣古坑鄉田心段的農地建築傳出超建違建，李佳芬已委請拆除公司拆除。 聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影
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高雄市長韓國瑜妻子李佳芬農舍爭議持續，已主動拆除的大門旁2樓建物及車庫遭疑違建，3層樓建物也遭疑違建，雲林縣政府表示，正向古坑鄉公所調閱建物資料，將比對後實勘。

位在雲林縣古坑鄉田心段的李佳芬名下農地，四周圍牆環繞，地面鋪設壓力磚，除了3層樓主建物及庭院造景之外，大門邊原有2層樓建物及車庫已拆除，現場未見耕地或作物。

李佳芬在6月28日以大門邊原有2層樓建物及車庫避免有違法爭議為由，自行雇工拆除，夷為平地；但是，主建物陽台、後側、迴廊等是否違建，也遭外界質疑。

雲林縣政府農業處長張鴻猷指出，李佳芬名下土地及建物遭質疑違建，至今沒有接到任何檢舉，基於新聞已報導，已派員尋找李佳芬所稱民國88年興建完成、91年向原住戶購買的原始資料。

張鴻猷指出，農業發展條例在89年修訂，農業用地農舍興建辦法在90年有新規範，對購買者身分及農舍建築有新規定，為了釐清當初實際情況，已向地政事務所、古坑鄉公所等調閱相關資料，至今尚未找到原始資料。

張鴻猷表示，有關李佳芬名下在田心段的土地及建物，其建築執照、使用執照、土地面積、建物面積等資料需要比對釐清，之後才會敲定實勘時間，目前已著手進行。

李佳芬農舍違建農地

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