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韓國瑜、李佳芬農地違建曝光才拆 Sway批：跟陳水扁、蘇嘉全有何兩樣？

2019-07-09 12:58聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下在雲林縣古坑鄉的農地建築遭質疑超建違建，為了避免爭議不斷擴大，除三樓主建築及庭院之外，主屋前的二樓建物已經拆除，而李日前也透過高市府回應，該透天厝是民國88年興建完竣，91年向原住戶透過購買取得作為住家，由於是買賣取得，地上既有建物應屬合法。

對於韓、李夫妻爆出農舍爭議，房產專家Sway不客氣地在臉書發文抨擊，「惡劣低級的人，你跟陳水扁、林益世、蘇嘉全甚至是趙藤雄，有何兩樣？我就是指擁有豪華農舍又故意違建的韓國瑜夫婦。」

他表示，韓還賣過菜咧，這樣搞豪華農舍，農用在哪？「你知道你的農舍，一樣是迫害台灣農業的兇手嗎？」他認為韓是明知故犯，媒體沒報的時候就假裝沒事，之後媒體報到哪才處理到哪，而且當過立委，現在都當到市長了還要違法，這樣子不惡劣？

他痛批說，照這樣子來看，高雄人是不是都可以違建了，市長帶頭違建啊，等到被媒體拍到後再拆掉就好啦，「我們可以這樣教小孩嗎？」

Sway感慨，台灣好好的農地不農用搞成豪華農舍，大官們卻遊走法律邊緣，視台灣農業於無物，讓良田變成違章工廠、違法民宿、奢華住宅，誰還要辛苦種田？他語帶諷刺表示，一棟棟農舍多好賺啊，這商機多好，人人自住兼投資，反正只蓋一點點嘛，只違建一點點籃球場嘛，「當市長的人都還要違法，你覺得高雄的未來，會是怎樣的未來？」

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下位於雲林縣古坑鄉田心段的農地建築傳出超建違建，李佳芬...
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下位於雲林縣古坑鄉田心段的農地建築傳出超建違建，李佳芬已委請拆除公司拆除。 聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影
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