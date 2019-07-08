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國民黨議員高分貝砲轟市政 韓國瑜盼多溝通

2019-07-08 15:12中央社 高雄8日電

高雄市議會議長許崑源今天邀國民黨及親藍市議員與市長韓國瑜共進午餐。圖／報系資料照
高雄市議會議長許崑源今天邀國民黨及親藍市議員與市長韓國瑜共進午餐。圖／報系資料照
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高雄市議會議長許崑源今天邀國民黨及親藍市議員與市長韓國瑜共進午餐，席間議員高分貝砲轟市政，有議員批評施政及首長處事態度不對，韓國瑜希望多溝通。

國民黨總統初選今天起進行電話民調，許崑源邀國民黨及親藍市議員與韓國瑜共進午餐，媒體關切是否表態挺韓，許崑源於會前受訪盼「勿過份聯想」。

午餐會在市議會第一會議室進行，許崑源說是「很久沒看到韓國瑜了，請市長來哈啦（閒聊）一下，一起吃午餐」，關心市政等。

出席午餐會的議員以國民黨為主，有近20人，還有無黨團結聯盟的李順進、朱信強等人，特別的是表態支持國民黨另一參選人郭台銘的市議會副議長陸淑美也出席，媒體詢問是否尷尬，陸淑美說「單純說市政」。

約一個小時的餐會閉門進行，不過媒體在場外，不斷聽到議員連翻砲轟，尤其陸淑美高分貝的聲量，令人關切。

會後，韓國瑜受訪表示「溝通市政」。許崑源不諱言有議員大嗓門，大家理性面對、溝通。

議員抱怨指出，好不容易國民黨完全執政，議員向市府反映爭取的建設都沒做好，還有官員愛理不理，也有議員批評首長對施政漠不關心、態度不對，盼韓國瑜不要忘了說過要做業務及人事調整等。

市議員童燕珍說，希望市府和議員類似的溝通方式及次數要頻繁，增加互動才能解決問題，議員說席間沒有談到總統初選的事。

不過也有議員批評市府，臉書被留言「下架」，令他們感到不滿。

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