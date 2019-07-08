李佳芬名下建物遭指違建 主屋前2樓建物已拆除

2019-07-08 12:04 中央社 雲林縣8日電



高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下位於雲林縣古坑鄉田心段的農地建築傳出超建違建，李佳芬已委請拆除公司拆除。 聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，雲林縣政府今天說，將先比對當初建築申請資料後實勘；至於現場拆除機具仍在，主屋前2樓建物已拆除。

媒體6日報導，這筆農地四周以高聳圍牆環繞，地面鋪滿壓力磚，除3層樓豪奢農舍與庭園造景外，無耕地與作物，一旁還蓋出2樓高建物與車庫設施。

中央社記者上午到場發現，除3樓主建築及庭院之外，大門前空地上的2層樓建物及車庫等建物已拆到剩下一堆鋼筋，現場仍見施工車輛及人員，但空地關起鐵門，車輛擋道，距鐵門10多公尺處放移動圍欄管控。

李佳芬先前透過高雄市政府聲明，這棟透天厝是民國88年興建完竣，91年向原住戶透過購買取得作為住家。由於是買賣取得，地上既有建物應屬合法，之後曾為小孩運動增建一室內空間，為避免是否有違法使用爭議，已委請拆除公司拆除。

雲縣府農業處長張鴻猷表示，已派員比對當初申請建築資料、使用資料、核對土地面積、建築面積等是否一致，查看是否有超建或違建情事，如果有不同，將要求限期改善。

張鴻猷說，如果有違反區域計畫法的土地使用規定，將移請雲縣府地政處依法處理；如果有違建，將由地政處裁罰或拆除，但基本上要先比對資料後才現場實勘，確切時間未定。