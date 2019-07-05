罷韓行動 拚韓國瑜就職週年連署30萬份

2019-07-05 19:11 中央社 高雄5日電



「WeCare高雄」及公民割草行動等網路社群發起「罷韓30行動」獲迴響，發起人尹立今天說，陸續收回罷韓連署書預計16日達10萬份，並拚於市長韓國瑜就職週年提案前達目標30萬份。

公民社群發起的罷韓行動持續發酵，包括WeCare高雄、公民割草行動、台灣基進黨，還有民進黨高雄市議員、時代力量市議員黃捷等服務處都加入受理連署，近日回收很多連署書。

「WeCare高雄」發起人尹立今天受訪表示，活動6月27日和割草行動一起啟動罷韓，7月1日就突破第一階段連署門檻，連署書份數達3萬份，目前民眾持續響應，預計16日達10萬份，並要力拚於12月25日提案前將連署書份數一次到位達30萬份，意義上等同直接進入罷免投票階段。

尹立指出，韓國瑜曾有過被罷免的經驗，1994年他任台北縣立委時，反核團體也提罷免，當時票數37萬7000票未達罷免門檻；這次罷免韓國瑜的票數要58萬票。

尹立說，韓國瑜是高雄市長卻要去選總統，行徑已讓高雄人憤怒到極點，呼籲大家努力達成罷韓任務。

依據公職人員選舉罷免法規定，罷免第二階段連署要有10%選民簽署，在第三階段的投票，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意得票。

選罷法規定，於中選會宣告罷免案進入第二階段成立後，於60天內進行投票；至於宣告罷免案成立前，相關連署資料要經戶政單位審查無誤。

高雄市去年市長選舉時的公民數約228萬人。