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黑韓+初選民調告急 韓冰旅外憂心爸想回台被喊卡

2019-07-03 09:58聯合新聞網 綜合報導

高雄市長當選人韓國瑜（左）勝選，大女兒韓冰（右）功不可沒。報系資料照／記者劉學聖...
高雄市長當選人韓國瑜（左）勝選，大女兒韓冰（右）功不可沒。報系資料照／記者劉學聖攝影
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高雄市長韓國瑜在選戰中的招牌女將，除了神力女超人許淑華，堪稱大女兒韓冰最受民眾青睞，一路在父親的選戰之路扮演最佳年輕選票的超級吸票機。但眼見父親韓國瑜在國民黨初選選情告急，外加各式黑韓攻勢猛烈的情況下，連目前身在加拿大讀書的韓冰，都能感受到父親在台的壓力，根據《鏡週刊》報導，韓冰一度向父親「請纓」，願回台救火，但被父親因為安全因素喊卡

韓國瑜之所以擔心女兒在台安危，主因出自於今年4月底的一則網路留言。一名署名「陳東坡」的網友，在電台網路直播談及韓國瑜「台灣安全，人民有錢」的臉書PO文時，曾留言「殺韓幹韓市長女兒」，當時韓國瑜即立即回應：「一旦抹黑到我的女兒，做不實的指控，我一定會提出法律告訴！」僅管高市府針對此則留言已向警局報案，但韓冰也透過臉書表示：「說我不害怕、不恐懼是假的」。

據悉，韓冰在今年4月最後一次在台露面後，已返回加拿大繼續完成學業，週刊訪問到韓冰本人，她表明自己原盼能返台救選情，但父親說不，並希望她以課業和安全為重，故在國民黨初選底定前未有返台計畫，但初選若過關，可能比較有機會。擅於在網路打選戰的韓冰，去年在高雄市長選舉中為父親組成了一支超強小編團隊，將韓的社群曝光量一度衝到最高，成功爭取到不少年輕族群的選票。

有網友在電台節目網路直播平台上，留言嗆殺韓國瑜父女，市府獲知後已截圖向警察局報案...
有網友在電台節目網路直播平台上，留言嗆殺韓國瑜父女，市府獲知後已截圖向警察局報案提告。報系檔案照／記者蔡孟妤翻攝
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