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從挺韓到不挺 杜紫宸分析支持者離去原因「只是少一句話」

2019-07-02 14:04聯合新聞網 綜合報導

許多過去公開挺韓的支持者紛紛倒戈，原因出在哪裡。圖中為高雄市長韓國瑜，報系資料照...
許多過去公開挺韓的支持者紛紛倒戈，原因出在哪裡。圖中為高雄市長韓國瑜，報系資料照。
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去年年底以藍營超級新星的姿態贏得高雄市長選舉的韓國瑜，在萬眾期待中宣佈被動參選總統後，近期民調不似之前居高。雖然造勢晚會的聲勢依然驚人，但許多過去挺韓的媒體人、網紅都直接表態不再支持韓國瑜，高雄的年輕學子們也興起一股在畢業典禮上以創意方式嗆韓的風氣。從挺韓到不挺之間，到底發生了什麼事？

中華大學講座教授杜紫宸昨日在臉書發文，「韓市長和夫人可能覺得自己很委屈，做得那麽累，為什麽昔日支持者 (王金平、黃光芹、唐湘龍、館長陳之漢、趙少康、馮翊綱...) 紛紛翻臉而去」，他認為造成支持者們與韓國瑜漸行漸遠的原因出在「心理姿態高」，這一點讓韓失去了菁英朋友的相挺。他補充「對方需要的可能就只是一句謝謝」。

杜紫宸認為韓國瑜的問題出在心理姿態高。圖擷自 FB: 杜紫宸
杜紫宸認為韓國瑜的問題出在心理姿態高。圖擷自 FB: 杜紫宸
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館長陳之漢從在網路上公開挺韓到公開後悔，向因為他表態而投韓的粉絲道歉，韓國瑜對他的立場變化表示不解後讓館長更生氣，在直播中怒嗆「因為你不講信用」。在高雄市長選舉期間大力挺韓的王金平近日在退出國民黨初選後，也被爆料對韓國瑜有點心寒兩人關係漸行漸遠，雖然韓發出聲明「要將王院長留在黨內共同奮鬥」，但王金平回應「我從來沒有說過要離開」。

針對先前學生在畢業典禮上「嗆韓」插曲成外界焦點，韓國瑜表示，台灣最可貴的就是民主及言論自由，他曾從事教育工作，鼓勵學生要具備獨立思考及自我表達的能力，對學生的意見給予尊重。

韓國瑜王金平館長陳之漢2020選舉

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