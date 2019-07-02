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韓國瑜嗆黃光芹：拿出一槍斃命證據 我退出政壇

2019-07-02 00:00聯合報 記者蔡容喬、鄭媁／高雄報導

針對黃光芹再爆料，高雄市長韓國瑜昨天手指太陽穴說重話。 記者蔡容喬／翻攝
針對黃光芹再爆料，高雄市長韓國瑜昨天手指太陽穴說重話。 記者蔡容喬／翻攝
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資深媒體人黃光芹近日在臉書爆料，稱高雄市韓國瑜去年選舉的政治獻金及競選經費涉及違法，韓國瑜昨向黃喊話，「有什麼證據拿出來，讓我一槍斃命，退出政壇！」

黃光芹在臉書指有目擊證人口述爆料，指國民黨黨主席吳敦義幫韓國瑜募款約四千萬元，再加上其他捐款，對比韓國瑜後來申報的競選經費一點二九億元，剩下的七千五百萬元到哪去了？有沒有假單據、假發票？監察院和司法單位應調查有沒有違法？

韓國瑜表示，所有選舉經費已經過會計師認證，報到監察院，有興趣的人可以上網查；至於所謂四千萬元政治獻金，兩個月前蔡正元委員提出時，他就說如果有這四千萬元的事，他立刻退出政壇，「現在這話一樣有效」。

韓說，黃光芹這個爆料，我的建議「就直接拿出資料來，讓我一槍斃命，不要像切香腸，丟一點、丟一點」。韓國瑜說，過去這一段時間他為什麼不回應，「因為我不想回」。

韓國瑜說，他敢講這麼重的話，「如果有什麼證據拿出來一攤開，韓國瑜就在政壇消失，就這麼簡單」。他右手指著自己的太陽穴說，「這是太陽穴，一槍不是斃命了嗎？不要搞這些有的沒的」。

韓說，黃一而再再而三的批判，包括我跟我的家人，他很想問黃「大家本來是好朋友，現在恨之欲其死，人生這樣有比較快樂嗎？」

韓國瑜黃光芹政治獻金募款高雄市

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