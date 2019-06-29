正妹胸前貼韓國瑜貼紙喊「我愛你」 大讚：挺基層的政治人物

2019-06-29 14:39 聯合新聞網 綜合報導



女子表示自己是韓粉。圖／取自 YouTube 分享 facebook

高雄市長韓國瑜22日至台中舉辦總統初選造勢大會，youtuber「哈囉!! 我是凱Kai」特別至現場訪問參與民眾，其中一名頭戴國旗帽、胸前還有Q版韓國瑜紋身貼紙的妙齡女子表示，過去從沒看過這麼挺基層的政治人物，絕對會在大選時投韓一票，她也指出，韓國瑜一開始一定沒有選總統的意願，但是施政頻遭卡，又被許多粉絲拱，只好出來競選。

YouTube頻道「哈囉!! 我是凱Kai」上傳一則6月22日韓國瑜台中造勢影片，他到造勢現場訪問了多名韓粉，想與韓國瑜說的一句話，與為何會支持韓國瑜與最喜歡韓國瑜哪些政績。

凱首先問到兩名年輕女子，兩人已是第二次參與造勢活動，她們直言「希望韓國瑜可以拯救台灣」。凱再問到一名小弟弟，他表示自己是與爸爸、奶奶一同過來參加，並說自己是韓粉，不過問到最喜歡韓國瑜的哪項政績時，他則頓時語塞。另外還有幾位中年婦女表示，最喜歡韓國瑜很真實、親民，直誇他很優秀。

此外，凱還問到一名頭戴國旗帽、外型亮眼的年輕女子，該女胸前還有Q版的韓國瑜紋身貼紙，女子大喊「韓國瑜我愛你」，表示她非常認同韓國瑜的「愛與包容」政策，直言「沒看過這麼挺基層的政治人物」，她表示近日來高雄正在鋪路，她是第一次看到有政治人物親自騎車去檢查的。

該女子也說，高雄登革熱疫情嚴重，經費頻遭中央卡住，但可以看到韓國瑜很用心在這一塊，韓國瑜還幫助農產品、漁產品、鳳梨酥等名產外銷國外，讓人非常感恩。

至於外界質疑韓國瑜僅當了4個月的市長就選總統不妥，該女表示，韓國瑜一開始一定沒有出選意願，但是被太多人拱，他得回應粉絲聲音，且施政又頻遭中央卡，他只好出來競選。