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韓國瑜解除小三疑雲 李佳芬：消費此事的人該道歉

2019-06-29 11:18聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬成為爆料針對對象。 圖／聯合報系資料照片
高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬成為爆料針對對象。 圖／聯合報系資料照片
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美麗島電子寶董事長吳子嘉指出，高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有私生女，遭韓國瑜控告妨害名譽，台北地檢署日前傳喚王女，王女提出親子鑑定報告，證實她與韓國瑜僅是牌友關係。對此，不僅韓國瑜拒絕和解，韓國瑜妻子李佳芬也表明不會和解，且她表示，消費王小姐的人都應該出面道歉，她也說，要讓他們夫妻失和的人恐怕要失望了。

吳子嘉在政論節目上爆料韓國瑜在台北農產運銷公司總經理期間，到新莊王小姐住處「過夜」，檢調偵辦菜蟲案時，掌握過夜畫面，不過遭北檢及調查局澄清。吳繼續爆料韓與王女涉婚外情，產下一女，還由現任高雄輪船公司董事長黃文財負責送千萬生活費。

韓國瑜不滿遭抹黑，上月31日親赴北檢控告吳子嘉妨害名譽，檢方傳喚新莊王小姐，她還帶著一份親子鑑定報告出庭，強調自己與韓國瑜只是「牌咖」，並無其他特殊男女情感關係，私生活被捲入公眾讓她感到非常困擾，擔心出門遭人指指點點。

對此，李佳芬接受TVBS訪問時強調，不會與吳子嘉和解，「因為這件事情就像市長說的，這不是個人恩怨的問題，這是一個社會風氣的問題」，她說，很多人靠這個賺錢，而所有消費王小姐的名嘴們，都應該向她道歉，她也證實，自己確實知道王小姐這個人，只是沒有見過面。

李佳芬說，曾聽到吳子嘉向其他人說「是瞄著李佳芬來的，我就是要讓她情緒失控」，她笑稱「可是真的是很抱歉，我要讓他失望了，要讓我們夫妻失和的人也恐怕得失望了」。

圖擷自TVBS NEWS
圖擷自TVBS NEWS
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韓國瑜吳子嘉李佳芬

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