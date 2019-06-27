高雄小三通事件爆韓國瑜用人危機 他批：沒有人才庫的市長

2019-06-27 12:14 聯合新聞網 綜合報導



25日高雄市的旗津溫州小三通事件，高雄市觀光局長潘恒旭極力撇清站台純屬個人行為，韓國瑜也指示市府相關人員參加活動應該要謹慎，但此事加上潘恒旭先前曾多次因失言引發風波，讓外界對韓國瑜的用人眼光遭到質疑。

高雄市觀光局長潘恒旭頻出包，網紅指稱韓國瑜用人有問題是「普龍共食物鏈」。圖／報系資料照 分享 facebook

筆名A濫的網紅林雅強昨日在臉書發文「從一開始的鄧紫棋、任達華代言高雄觀光，差不多到F1賽車、賽馬的時候，小弟就大概理出一個頭緒」，稱這個頭緒是「韓國瑜政策頻打高空、頻被當事者打槍的頭緒」，直指問題出在沒有人才。

林雅強分析韓的人脈來源「韓國瑜自承過去從政都在鬼混，後來又空窗17年，可想而知他的政界人脈戶頭早已是幽靈戶頭，現在忽然重返政界，哪生得出那麼多A咖囚人？」，「好家在，以他五湖四海、你兄我弟的江湖性格，身邊不乏各路英雄豪傑願意兩肋插刀。 」，點明韓身邊的人才「講好聽一點叫英雄豪傑，講難聽一點叫牛鬼蛇神；講好聽一點叫兩肋插刀，講難聽一點叫有機可『蹭』」，批評韓是「沒有人才庫的市長，找來了一堆普龍共擔任要職，可能還沾沾自喜，認為自己海納百川」。

他還特別澄清「單就一個普龍共的人來說，他本身是無害的，但是『想做事』的普龍共，那就可怕了」，並舉阿諾事件為例「名嘴謝寒冰說其實是他牽的線，因為他有一個朋友在美國當監製，認識很多好萊塢巨星。這個事件到底是謝寒冰普龍共被朋友呼弄了，還是他朋友本身也是普龍共，唬爛嘴一枚？但最可怕的是，韓國瑜竟然相信此事，一整個就是普龍共的食物鏈」。

之後林雅強話峰一轉，「想做事的普龍共還不可怕，更可怕的是想蹭些利益的普龍共，以為自己好棒棒，結果被吃乾抹淨還不知道，就像這次的潘恒旭」。