諷韓書《愛說謊》絕版 博客來小編撿到槍意外打到羅致政

2019-06-26 14:29 聯合新聞網 綜合報導



一名雄中畢業生（中）抱書上台與市長韓國瑜（左）微笑合影，書名卻是「為什麼愛說謊」。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

一名高中生手持一本《為什麼愛說謊》一書與高雄市長韓國瑜合影後，該書被發現已絕版，網路書店博客來於24日於臉書PO文敬告讀者「對不起，它真的已經絕版！！別難過，這些書還買得到！！」並推薦其他書單，例如《政治人物可以說謊嗎？》、《為什麼他說謊，卻毫無罪惡感》、《說謊之徒：真實面對謊言的本質》、《人人都是說謊家》等相關書籍供有興趣的讀者參考。網友紛紛表示，博客來小編真的太有才，很懂順勢推銷，堪稱是「出版發大財」、「博客來撿到原子彈」，還有讀者建議博客來或許可以「弄個說謊書籍特價活動」。

從博客來臉書顯示，博客來小編似乎不斷更新相關書籍，近24小時的推薦書籍還包括《大家一起作伙防治登革熱！》、《把自己的人生做好、做滿》等書。有趣的是，立委羅致政似乎也加入書單發想的行列中。他在臉書留言區貼出書單表示：「這是我的書單」，小編即立馬回覆：「委員您好，這本書根本還沒出！！！」此話一出，有網友讚美神小編「大砲打出去了！」、「快被小編笑死」、「立委這下尷尬了」，也有網友說「現在撿到槍已經落伍了，撿到書才是潮流！」

博客來推薦書籍的PO文下方，還有不少網友動員各地的力量，紛紛PO出各大書局將韓國瑜傳記《跟著月亮走》與《為什麼愛說謊》並列在暢銷書區，供讀者尋書方便。針對引發此番書籍連環效應的那名高中模範生，也有網友認為，博客來應該要頒給這位高中生禮券，並邀請他擔任今年的閱讀推廣大使。