嗆韓國瑜成流行？ 許常德提「約在一起」破解妙方

2019-06-26 11:18 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜25日又被學生嗆「做好做滿」。圖為日前雄中畢業生（中）抱書上台與韓國瑜（左）微笑合影，書名卻是「為什麼愛說謊」。 聯合報資料照／記者蔡容喬攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜近日遭模範生、畢業生連環嗆聲，除了當面譏諷韓「要選總統太可笑」，也有學生穿上「溜之大吉」的T恤或拿著《為什麼愛說謊》的書籍合影。昨（25）日又有女學生拿出寫著「做好做滿」的自製道具上台，打開前被韓國瑜制止。這些舉動不僅被韓粉質疑沒禮貌、對學生發10點說教信、高市教育局和警方加派人力維持秩序，連韓國瑜都表示「這樣不太妥」。

對此，資深音樂人許常德認為「韓市長不要排斥這樣的狀況」。許常德在臉書粉專發文，針對「學生大Kuso韓市長，真是沒禮貌，還是搞創意呢」表示看法。他首先提到，「你的看法會透露出你是怎樣的人」。他更認為若是因為學生嗆韓而急著護主或是藉機攻擊，只想利用學生做政治對立，這樣的人「才真的是沒禮貌」。

「你怎麼看學生，學生也在怎麼看你們這些大人」，許常德更認為學生的Kuso裡都有象徵與主題，不是為了純好玩或整人。如果把這些人定義成找麻煩的人一般迴避，更加強了市長在這件事上迴避的印象，「反而更成焦點」。

最後，許常德也建議韓國瑜市長不要排斥這樣的狀況，更提供一招妙方。他表示可以將這幾個學生「約在一起」，並用直播向學生說明「為何我要選總統」。