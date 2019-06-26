「半年的高雄市長」政見會3分鐘內狂提高雄23次 網友崩潰

2019-06-26 11:21 聯合新聞網 綜合報導



國民黨總統初選國政願景電視發表會在昨(25日)晚間登場，包括黨內初選候選人周錫瑋 、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫五人首度同台參與辯論。其中高雄市長韓國瑜僅著熟悉的藍襯衫讓人意外，在清一色全是正式西裝一字排開的辯論隊伍裡顯得與眾不同。圖／葉信菉 分享 facebook

國民黨總統初選國政願景電視發表會在昨(25日)晚間登場，包括黨內初選候選人周錫瑋 、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫五人首度同台參與辯論。其中高雄市長韓國瑜僅著熟悉的藍襯衫讓人意外，在清一色全是正式西裝一字排開的辯論隊伍裡顯得與眾不同，韓市長第一輪發言排在周錫瑋後，在辯論一開始3分鐘內至少23次提及高雄，讓不少網友認為他愈提高雄愈「讓人抓狂」。

韓國瑜開頭說道，自己做高雄市長半年，團隊認真做事，很感謝高雄市民給他機會，並在去年的市長選舉中，讓僑胞關注高雄，「轟動武林」；在開場白的3分鐘內至少23次提及高雄，再三保證如果自己贏得選舉「不會離開高雄」，並表示自過去以來，沒有一個總統候選人把競選總部放在高雄，也沒有人保證未來要把各種總統慶典放在高雄，並承諾自己若贏得選舉，未來7天，其中3天會在高雄上班。他語畢還不忘表示自己會讓高雄成為全台能見度最高的城市，並且達到「全世界華人關切」的知名度。

針對韓國瑜在政見會不斷提到高雄，並給予諸多當選不離不棄的保證，讓網友反彈了，認為他愈提高雄愈讓人「抓狂」；部分反對者認為，韓一直說不會離開高雄真讓人崩潰，「高雄已經夠慘了，還一直被他拿來當話題」，認為韓國瑜在選市長的政見多數都跳票，還要提保證難以讓人信服。

也有人認為，韓是唯一候選人裡未著正式西裝的辯士，似乎太過隨便，但也有人指出他之前參加辯論跟政見會，穿的都是一樣的藍襯衫，並不足以為奇。有網友批評他未來若當選，3天會在高雄上班的保證：「他自己在高雄就沒上幾天班了，當總統會3天(上班)嗎？」針對韓對高雄提出的三大保證，網友認為他只當半年的市長就想選總統，「也沒有市長這麼不要臉當選4個月就在選總統啊？」

但也有網友認為，韓國瑜昨日辯論講得很順暢，但也有人認為韓的口才跟直銷術差不多，比起張亞中的內容，韓總真的很空洞。