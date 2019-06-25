為罷免準備！戶籍從彰化遷高雄 他嗆：就看不慣韓國瑜

2019-06-25 22:05 聯合新聞網 綜合報導



一名黃姓網友在臉書上PO出個人戶籍從彰化轉往高雄的照片，稱要在12月身體力行罷免韓國瑜。圖擷自／公民割草行動 分享 facebook

韓國瑜近期的地方造勢場場都吸引數萬支持者參與，30日也預計將在新竹舉行「竹竹苗聯合造勢」。相比韓粉的熱情支持，一名黃姓網友在臉書上PO出個人戶籍從彰化轉往高雄的照片，稱要在12月參與罷免韓國瑜，他說「為的不是高雄，而是看不慣草包當市長」。

臉書不公開社團「公民割草行動」從3月創立至今，吸引將近20萬網友加入，以罷免韓國瑜作為社團宗旨，預計組織將會在12月25日後公佈時間及地點，開放高雄市民簽署第一階段提議連署書。而這名黃姓網友在晚間PO文，他批評韓國瑜「除了講話膨風，還有什麼做到的呢」，並上傳個人的身分證，可以發現住址從「彰化縣」轉至「高雄市」。

黃姓網友指出，遷戶籍是希望給大家一個動力來源，並問「有誰跟我一樣看不慣的呢」、「從彰化遷戶籍到高雄，等待12月到來」。網友回應「這個不讚不行」、「會不會高雄人口因此突然暴增，韓國瑜說是他的政績」、「照這樣，結果果真年底高雄人口500萬了」、「在地高雄人謝謝你，一起罷免成功」、「我老婆高雄人，市長選舉投瑜，現在已經在搥心肝了，棄暗投明，加入罷免一族」、「罷免韓國瑜資格年齡須滿20歲，並在12月25日前四個月設戶籍為高雄」。

據現行《公職選罷法》規定，罷免案的提案門檻為原選區總選舉人數1%，連署門檻為原選區總選舉人數10%，罷免案通過門檻為有效票數多於不同意票數，且同意票數達原選區總選舉人數1/4以上。換言之，若要成功罷免韓國瑜，高雄市的總選舉人數為228萬人，罷免成功需要57萬票，而去年韓國瑜共拿89萬票，但當時陳其邁獲得74萬票，若是投票與2020總統大選合辦，韓國瑜被罷免的可能性將大增。