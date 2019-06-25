學生輪番諷刺韓國瑜 教師讚：大家全都醒了...多棒！

2019-06-25 18:46 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜今天與模範生合影有學生拿著防蚊四寶登革熱宣傳海報合影，要韓國瑜好好防治登革熱。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜近日在高雄市內的各國高中頒發市長獎，從19日被一名中山國中應屆畢業生嗆聲「不要讓你的感性壓過理性」後，接連幾天都有學生發揮創意嘲諷韓國瑜。港和國小教師劉育豪稱讚，「畢業典禮何其無聊，這麼一搞，大家全都醒了，多棒」。

劉育豪昨（24）日在臉書上提出4點思考，第一，認為市長與學生在面對權力上的巨大落差時，用文化干擾是種可行形式，在無聊的畢業典禮上，讓大家全都「醒了」。第二，從19日那天中山國中學生的經驗可以發現，直接發言會被撥開、「溜之大吉」衣服穿在身上會提早被看到，所以拿著書的隱蔽性最高，完全出其不意，這是形式的進步，也呈現了孩子的創意能量完全強壓大人。

第三，今年的國三、高三畢業生在2至5年後即有投票權，劉育豪說「我可以大膽預估，只要明年總統大選不落入KMT手中，未來會是長期的綠色執政」。第四，以性別角度觀之，嗆聲者目前還沒有女生的現身，劉育豪認為，這或許反應出「政治乃男人之事，女人最好莫涉」刻板文化。他最後呼籲「反骨女孩兒快點站出來」。

而湊巧的是，今日韓國瑜到新莊高中合影時，一名仁武高中的女學生就在獎狀中設立機關，在上台後才從獎狀背後抽出「做好做滿」大字報。亦有一名中華藝校的陳姓女同學和高雄市長韓國瑜合影時拿出登革熱傳單「防蚊四寶」，希望藉此提醒市長做好防疫工作。

劉育豪認為，韓國瑜雖然還沒讓高雄發大財，倒是已經促發各國高中學生積極上進的讀書動力，因為未來幾年拿得到模範生或市長獎的孩子，都有「成名15分鐘」的機會。並補充道，「不要說嗆韓的孩子是在跟流行，事實上那需要多少勇氣，就算有機會也不敢做的你是不會懂的」。