韓國瑜優勢不再？ 學者：民眾信任感不夠

2019-06-24 15:40 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



韓國瑜聲勢下滑。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影 分享 facebook

韓國瑜不再是國民黨最強候選人？台灣民意基金會24日發布民調，國民黨內5位候選人中以郭台銘獲得29%支持度最高，韓國瑜26.4%支持度還落後朱立倫的26.7%。另外，蔡英文、韓國瑜與柯文哲做對比民調的話，蔡可獲得36.9%支持度，高於韓的29.4%。對此，國立台北藝術大學教授楊其文分析，韓國瑜政策論述模糊，讓選民越來越難信任。

韓聲望大幅下跌

台灣民意基金會執行長游盈隆表示，他們在今年2月對韓國瑜作可代表政治人物支持度的「感情溫度計」調查時，他還有高於賴清德、柯文哲等人的60分，可是在6月作的時候，韓國瑜的感情溫度卻滑落到43.79分，比起郭台銘的49分、蔡英文的55分與柯文哲的56分都還低，這是非常詭異的現象。

他認為，韓國瑜需要將造勢內容或是講稿擬定的更完整，不然造勢完反而容易因為無意間說錯話，讓民調下滑。他也提到，台灣選民對於總統有既定形象，但韓國瑜近來對敏感議題，如香港「反送中」的表態模糊，也會讓更多選民失望。加上國民黨初選八仙過海，也會瓜分韓的支持度。

楊其文表示，雖然民進黨已經背離許多價值，有「國民黨化」的趨勢，不過在小英成功打造「辣台派」的形象，加上國民黨初選互爭、拳頭難朝外的情況下，韓國瑜的支持度比起之前，的確開始下滑。

當心綠、白分裂

不過北市大教授丁庭宇則斷言，台北市長柯文哲一定會參選，屆時需要觀察綠、白之間會不會在選前出現「棄保效應」。他認為，多數的白仍然是以淺綠為基礎，柯文哲參選會瓜分到民進黨票源，國民黨便可藉此漁翁得利。

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