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遭控出借遺址供韓造勢 中市文資處：未來確實審核

2019-06-23 22:34中央社 台中23日電

圖為韓國瑜台中造勢，熱情支持者揮舞國旗迎接進場。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
圖為韓國瑜台中造勢，熱情支持者揮舞國旗迎接進場。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
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高雄市長韓國瑜昨天在台中舉辦造勢活動，今天有媒體報導台中市府出借遺址公園作為造勢場地之一；台中市文資處表示，當初申請活動項目為「公益園遊會」，未來會更確實審查。

韓國瑜繼台北、花蓮、雲林之後，22日在台中市西屯區市政北二路與河南路三段的水利地，與一旁的小來公園舉辦造勢活動，活動現場不只搭設大型舞台、轉播螢幕，還設有大型攤販區。

不過，有網友在臉書貼文附照片指出，造勢活動結束後至今天上午止，活動現場留有不少垃圾，且小來公園也堆積垃圾。另外，自由時報報導，當初主辦單位以公益園遊會的名稱，申請租用被列為市定遺址的小來公園，但當天明顯被當作造勢場地。

負責申請活動的台中市議員陳政顯受訪表示，活動名義由主辦單位訂定，當時考量人潮可能溢出活動主場地，多借場地讓民眾休息，他僅協助代辦租借場地。

台中市文化資產處處長李智富說，小來公園是市定遺址，但性質也跟一般公園一樣，但因為是市定遺址，不歸建設局管轄，由文資處管理，約兩周前接到議員陳政顯申請文件，活動項目為「庶民公益園遊會」，只要是公益性質大部分都會出借使用。

李智富提到，因小來公園沒有租借相關罰則，只要是公益性質租用，皆不收保證金與租金，但會敘明是遺址公園，不可向下挖掘，如果有毀損必須復原，未來會更確實審核租借團體與使用項目，避免類似狀況再發生。

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