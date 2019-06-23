韓國瑜台中造勢 黑紅派熱情迎賓

高雄市長韓國瑜台中造勢，主辦單位宣布現場有廿萬名支持者參與。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

中部紅、黑派系，是目前國民黨各總統參選人爭相「請託」對象，但派系龍頭的張、顏兩家一向低調。昨天韓國瑜到台中造勢特別前往拜訪，黑派大老顏清標難得高調迎賓，在服務處大炒米粉迎「韓流」；紅派大老張清堂也在家中與韓國瑜會面。

不過兩人強調，「來者是客」都歡迎，會團結支持國民黨民調出線的總統參選人。

韓國瑜昨天到台中造勢，黑紅派系大老顏清標、張清堂等人都未到場站台。不過派系在檯面上大力籌畫，顏家、張家的子弟兵也都出席造勢活動。

高雄市長韓國瑜韓國瑜與夫人李佳芬台中造勢。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

韓國瑜昨下午到台中，先拜訪紅、黑兩大派系龍頭。韓國瑜先趕到海線的顏清標服務處，拜訪顏清標、立委顏寬恒及台中市副議長顏莉敏等人。顏事前也公告準備數百份炒米粉招待韓粉，許多鄉親得知後湧入，把服務處擠爆，想一睹韓國瑜丰采。

顏清標說，他當面建議韓說的話要做得到，歷任總統都沒做到的台中清泉崗國際機場，現在連民航機專用跑道都沒有，一定要做。顏表示，韓國瑜若能代表國民黨選總統，要重視很多地方建設都落後的問題，中央要支持，光靠地方配合款，沒辦法推動。

韓國瑜與顏清標等人會談四十分鐘，韓國瑜面對媒體詢問不露口風，夫人李佳芬則說拜訪顏清標是與老朋友見面聊天。顏寬恒與韓粉一起喊「韓國瑜凍蒜」，但他表示是感謝韓在九合一大選中的韓流讓國民黨大勝，並放下高雄的選務，兩度來台中拉抬選情，大家點滴在心頭，「吃人一口、還人一斗」，韓國瑜的人情一定要還。

韓國瑜也拜訪紅派大老張清堂與他弟弟台中議長張清照，張家熱情接待，停留約卅分鐘；張家低調表示，雙方並未談到支持選總統一事，對藍營有意參選總統者都支持，重點是團結才能勝選。

韓國瑜與李佳芬昨晚八點結束造勢活動後，與台中市長盧秀燕、花蓮前縣長傅崐萁、顏清標、張清堂及藍營多位民代餐敘。韓感謝大家力挺支持，也與盧秀燕並排而座，閒話家常。

據了解，晚上餐敍以韓國瑜名義邀請，傅崐萁主導。