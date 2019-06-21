親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
公投不再綁大選
國安法修正三讀
熱島高溫發燒中
政治
軍事
綜合

紐時爆料！伊朗擊落美偵察機 川普下令反擊又縮手

郭台銘告別鴻海：續做台灣牛 把破產的中華民國救回來

韓國瑜622台中造勢 警方漸進式擴大管制

2019-06-21 12:56中央社 台中21日電

高雄市長韓國瑜明天將會參加台中場造勢活動。 聯合報記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜明天將會參加台中場造勢活動。 聯合報記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜明天將在台中市舉辦「歡樂向前行」造勢活動，台中市政府警察局第六分局今天表示，將視明天活動狀況採漸進式擴大管制，管制時段從中午12時到晚上10時。

韓國瑜繼台北、花蓮、雲林之後，明天下午將在台中市舉辦造勢活動，預定下午3時開場，警方將從中午12時起管制，管制區域涵蓋七期百貨商圈、台中國家歌劇院、林酒店、豪宅區，預料對於往常假日就人潮很多的七期重劃區，交通問題將更嚴峻。

警方表示，明天在西屯區市政北二路與河南路三段水利地舉辦的這場活動，為維護現場交通秩序與安全，已規劃會場周邊相關交通管制措施，並視明天活動狀況，採漸進式逐步彈性擴大管制。

警方公布的管制範圍，北起市政北六路、市政北五路以南；東至惠中路以西；南沿市政路以北；西迄黎明路以東。

至於管制方式，警方指出，將採取「管車、不管人」的方式，以確保住戶及商家的通行權益。只要民眾可以明確說出在管制區內的住處或出示證件，就可以開車進入管制區，如果是要前往百貨公司，一旦百貨公司停車場已滿，就必須在管制區外找停車位再步行進入。

六分局表示，將採對民眾影響最小的疏導管制執行，並針對周邊路口製作交通改道及遊覽車行駛路線指引卡，由執勤員警發送用路人相關改道資訊。另外，協調中市公共運輸處通知行經管制區域內各路線公車業者配合改道行駛。呼籲參加民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往會場，以避免交通壅塞或停車不便。

韓國瑜台中市
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

韓國瑜明台中造勢 洪慈庸三問「發大財以外實質政見」

2019-06-21 13:07

韓國瑜稱到行政院像丐幫 蘇貞昌：中央不會當凱子

2019-06-21 12:10

解讀請模範生下台 謝震武：韓國瑜讓女學生摸頭有加分

2019-06-21 11:30

評／韓國瑜是國民黨初選的未爆彈？

2019-06-21 11:20

韓國瑜風度算好了？ 記得那年學生嗆扁被過肩摔嗎

2019-06-21 10:00

韓國瑜坐機車巡視警方取締酒駕 民眾喊總統好

2019-06-21 01:50

韓國瑜槓中央 學者批徐佳青：要黑韓也用點腦子

2019-06-20 22:51

謝龍介：蘇貞昌是豬隊友沒讓韓國瑜失分反而加分

2019-06-20 20:15

韓國瑜周六到台中先拜訪顏清標？顏祕書說沒有

2019-06-20 19:21

國中生也反對韓落跑 胡幼偉：韓當上總統高雄只會更好

2019-06-20 16:58

22日韓國瑜台中造勢 遊覽車路線指引卡看這裡！

2019-06-20 16:34

男孩揭韓的國王新衣 唐湘龍：年輕支持者消失原因在此

2019-06-20 15:22

重出江湖！ 吳音寧：韓國瑜身邊都是黑金體系

2019-06-20 13:50

謝寒冰駁溫朗東「左手防衛說」 網友：韓應拍學生肩膀

2019-06-20 13:40

國中生嗆韓國瑜 溫朗東指韓的左手讓他不寒而慄

2019-06-20 11:46

韓國瑜遭嗆選總統可笑 林濁水：國中生都看得出來

2019-06-20 10:45

蔡詩萍：一名國中生 掀開「韓市長的新衣」

2019-06-20 10:24

孫大千：韓國瑜「不恥下問」、陳其邁「不吝指教」

2019-06-20 10:16

地方派系擁韓國瑜當新共主 只是暫時利益結合？

2019-06-20 08:43

韓國瑜對突襲拜訪致歉 徐永明：不是自大就是草包

2019-06-18 14:58

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:35

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 10:25

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-13 08:52
看更多

熱門文章

重出江湖！ 吳音寧：韓國瑜身邊都是黑金體系

2019-06-20 13:50

韓國瑜坐機車巡視警方取締酒駕 民眾喊總統好

2019-06-21 01:50

高市2米排水管塞1.8米…孫大千：這不算弊案 什麼才算？

2019-06-21 08:16

認同張亞中 黃暐瀚：2020大選國民黨可能會輸

2019-06-20 18:08

男孩揭韓的國王新衣 唐湘龍：年輕支持者消失原因在此

2019-06-20 15:22

韓國瑜槓中央 學者批徐佳青：要黑韓也用點腦子

2019-06-20 22:51

【重磅快評】黃國昌之怒 林益世坐好坐滿別想外役監了

2019-06-20 18:20

金門軍官營區猝死？ 家屬哭斷腸

2019-06-20 13:54

獨／高雄有「台中幫」 胡志強明將出席韓國瑜台中造勢

2019-06-21 10:15

蔡英文回應國安法修法 館長、486先生回應了

2019-06-20 19:00

民進黨推公投與大選脫鉤 扁：明年大選將付出代價

2019-06-21 08:29

統促黨嗆黃國昌「為何要CNN關中天？」網友：怎不嗆HBO

2019-06-20 16:12

單身、婚育族租屋補貼 最高每月5千

2019-06-21 00:18

黃智賢：邊戒嚴邊聲援反送中 這種民主希特勒也嘆不如

2019-06-20 21:41

蔡英文初選民調大贏 高嘉瑜：韓國瑜初選也會贏

2019-06-20 16:30

謝龍介：蘇貞昌是豬隊友沒讓韓國瑜失分反而加分

2019-06-20 20:15

陳其邁：抹黑他的「李榮貴」及造謠的「李杰」為同一人

2019-06-20 21:01

黨產會追徵中廣38筆已售地 趙少康：去找李登輝、劉泰英

2019-06-21 00:46

高志鵬關5個月到外役監養花 羅智強叫戰神「起床了」

2019-06-20 14:51

韓國瑜風度算好了？ 記得那年學生嗆扁被過肩摔嗎

2019-06-21 10:00

支持者捐「1450元」挺民進黨 粉絲團小編笑：捐完記得下班

2019-06-21 11:07

國中生也反對韓落跑 胡幼偉：韓當上總統高雄只會更好

2019-06-20 16:58

影／洪秀柱批綠罷免韓「下三濫」郭酸蔡趁選輸前急修法

2019-06-20 17:07

謝寒冰駁溫朗東「左手防衛說」 網友：韓應拍學生肩膀

2019-06-20 13:40

獨／中樞不拜鄭成功 後人訂制「統一酒」聯合對岸公祭

2019-06-20 20:39

批學校教肛交赴警局 孫繼正：綠色恐怖掩護同志教育

2019-06-20 16:27

外媒：索羅門三周內做評估 是否維持和台邦交

2019-06-20 14:15

林佳新：「非韓不投」是渴望政治不再被權貴、菁英綁架

2019-06-20 21:10

張淑芬談孝道：表弟郭台銘 叩謝母親織圍巾

2019-06-21 00:09

黨產會追中廣案 趙少康：帝寶土地不是我賣的

2019-06-20 15:53

解讀請模範生下台 謝震武：韓國瑜讓女學生摸頭有加分

2019-06-21 11:30

賴清德想找送暖的支持者 感謝風雨中的熱薑茶

2019-06-20 18:22

逾6成不支持柯韓選總統 蔡英文滿意度回春

2019-06-21 12:08

平衡報導巴拉刈的文章全消失？ 林佳新：農傳媒被河蟹了

2019-06-21 12:10

22日韓國瑜台中造勢 遊覽車路線指引卡看這裡！

2019-06-20 16:34

羅智強：總統臉書頻貼選舉文，蔡英文犯了貪汙罪？

2019-06-21 09:48

韓國瑜周六到台中先拜訪顏清標？顏祕書說沒有

2019-06-20 19:21

影／幫黃偉哲行銷台南芒果 鄭文燦認證「歹徒也愛吃」

2019-06-20 15:17

發現採購缺失卻不調查 國防部遭監院糾正

2019-06-20 19:06

蔡正元：蔡英文建台獨馬其諾防線 但抵擋不了閃電戰術

2019-06-20 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top