韓國瑜到台中造勢 國民黨議員將站台

2019-06-19 17:19 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



台中市國民黨團22日將動員支持韓國瑜，以報去年九合一選舉韓之相助。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 市長不去議會黨團去！國民黨台中市議會黨團多位議員，預計22日到韓國瑜台中造勢活動場次站台。黨團書記長張瀞分說，去年九合一選舉之前，國民黨氣勢真的很低迷，直到韓國瑜參選高雄市長，才帶起一股氣勢，應該要感謝他。前書記長李中則表示，韓國瑜的造勢活動現場都一片旗海，很能「帶動人心」。

李中指出，去年九合一選舉時，他曾和黨團議員到高雄拜訪過韓國瑜。韓也曾到台中來，和多數國民黨參選議員拍照與獻聲，使台中國民黨現任議員大都連任。加上韓帶動的人心與旗海，在民進黨執政中央去中華民國化的作為下，已「很久未見到」；他認為基於感恩立場，應前往支持韓國瑜。

對於台中市長盧秀燕不出席韓國瑜造勢場合而被韓粉罵「忘恩負義」，李中認為，盧與國民黨幾位有意參加總統初選的人都有相當交情，現在單獨為誰站台可能不適合，待初選結果不論是誰出線，相信她都會全力支持。

國民黨團執行長陳政顯預計到場人數可達20萬；雖然老虎城百貨公司旁的空地容納不了那麼多人，但採「貪食蛇」的作法，一路沿往大都會歌劇院的方向，即可容納。他指出，韓國瑜預計晚上七點會以大進場方式上台，但整個活動自下午3點開始。

張瀞分受訪時表示，她比較支持韓國瑜的原因，是受到韓所說的一句話「莫忘世上苦人多」所感動。韓國民的庶民精神，能夠彎腰和一般民眾親切互動。

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