高雄爭經費／政院：已撥款或核定 韓：我要的沒獲回應

2019-06-15 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



防治登革熱蘇揆說已撥給高雄市1千多萬元，韓國瑜表示，這1千萬元不光是防治登革熱，還包括腸病毒防治。 圖／高雄市衛生局提供 分享 facebook

高雄市長韓國瑜十三日出席行政院會，向政院提出「協助登革熱防疫」、「仁武產業園區」、「擴大捷運路網」、「發展南部國際機場」及「修正財政收支劃分法」等五項議案，蘇揆說相關經費中央不是撥下就是已核定，還剪了會議影片上傳。韓國瑜昨表示，行政院對高市需要的，並未明確回應。

蘇揆說已撥給高雄市一千多萬元防治登革熱。韓國瑜表示，這一千萬元不光是防治登革熱，還包括腸病毒、其他腸道傳染病、病毒性肝炎等防治，高雄最重要的是登革熱，所以高市向中央申請約五千三百萬元，這部分盼中央趕快撥發，還有軍方的化學兵，當高市需要時，要支援高雄。

對於南部國際大機場，高市府昨說，小港機場國際航廈容量明年起將無法滿足，國際航廈改善工程預定一一五年才完工，將有六年空窗期，高市府除建請加速推動小港機場國際航廈更新，並建言闢建南部國際機場，但蘇揆只說之前做過十二次評估。韓說，面對小港機場航廈六年空窗期，希望中央和交通部再次考察高雄有沒有可能設全新現代化國際機場，所以在行政院會提出，但未獲回應。

對於蘇揆說的捷運補助款，韓指中央現在還沒撥下，只是口頭承諾；岡山路竹延伸線七月要環評，環評若沒過，給再多錢也沒用。另外，針對仁武產業園區、修正財政收支劃分法，中央也未明確回應。