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觀察站／韓被政院黑了？資訊全都露 人民自有公評

2019-06-15 00:35聯合報 記者林河名

高雄市長韓國瑜日前參加行政院會後，不滿行政院公布剪輯影片。 圖／聯合報系資料照片
高雄市長韓國瑜日前參加行政院會後，不滿行政院公布剪輯影片。 圖／聯合報系資料照片
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行政院蘇貞昌召喚下，高雄市長韓國瑜前天首度列席蘇貞昌任內主持的行政院會，卻因行政院公布剪輯影片，引爆韓國瑜是否「被黑」的爭議。蘇貞昌強調影片「不是針對韓市長」，不必扭曲，但最好的方式就是讓資訊完整揭露，才不會各說各話。

當今政壇最有名的「雙禿」終於碰頭，有利於中央與地方溝通，本是好事一樁。即使蘇貞昌與韓國瑜分屬不同政黨，在院會互動「擦出火花」，也是政黨政治的正常現象。

果然，當天行政院會結束，就出現「隔空過招」的情形。對於日前脫口說出「中華民國地區」，韓國瑜受訪時解釋是「口誤」，還抱怨很多有心人士不停抓著他的語病來打。行政院發言人Kolas Yotaka則轉述，蘇貞昌在院會當面提醒，「請韓市長以後稱中華民國就稱呼中華民國，後面不要再加『地區』，請不要把中華民國稱為『地區』」。

蘇貞昌雖是「提醒」，但在韓國瑜聽來卻是針對性十足。事實上，對於蘇韓在院會的對話，高市府新聞稿也表示，蘇揆說已撥給高雄市的經費，與高市爭取的不盡相同，許多議題蘇揆在院會當天並沒有回應；但行政院卻表示蘇揆「都以明確日期與金額一一回應」，可見仍是雞同鴨講。

蘇貞昌上任後，透過社群軟體在政府文宣上讓人民耳目一新，也讓蔡政府獲得不少好評。但過於簡化或經剪輯的影片或圖卡，確實也有誤導或斷章取義的可能。當國會議事直播已成常態，政治人物也在大玩直播時，攸關政府運作的行政院會，若無涉及機密，何不直播以昭公信？或者，至少不該選擇性公開。

更透明、完整的資訊，除了更凸顯「開放政府」時代需求，也更能滿足民眾知的權利。政治人物怕被黑，也怕被扭曲。讓資訊完整揭露，人民自有公評。

韓國瑜行政院蘇貞昌
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