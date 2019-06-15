韓國瑜財產申報存款逾四千萬 逾半是選舉補助

高雄市長韓國瑜財產申報，夫婦名下共有存款四千五百五十九萬餘元。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 監察院公布新一期公職人員財產申報，高雄市長韓國瑜夫婦名下共有存款四千五百五十九萬餘元、有價證券一千四百零四萬餘元，企業投資一千萬元；債務一千兩百餘萬元，主要是房貸。韓國瑜表示，財產申報最大的一筆就是二千六百多萬元的「競選經費補貼款」，他的財產都是乾乾淨淨的，沒有不可告人之處。

韓國瑜前次申報財產是在立委任內，他於九十一年最後一次申報時，夫妻名下沒有土地、房屋，存款兩百四十四萬餘元，持有未上市股票價值約兩千一百九十五萬元。韓說，如果把競選經費補貼款扣掉的話，可以看得出來，（財產）就是夫妻打拚，希望大家理性看待。

監察院此次公布的是韓國瑜夫婦於三月十四日申報的財產，韓國瑜昨天下午受訪時提到競選經費補貼款要捐公益、幫助青年創業和弱勢；新聞局則說明，選票補助款已陸續捐給多家社會福利機構，到六月共捐出一百一十萬元。

韓國瑜昨天上午被媒體問到存款四千五百多萬的事時，一度把「競選經費補貼款」說成「政黨補助」，下午澄清不是政黨補助款。高市新聞局另說明，韓存款中的二千六百多萬元是「競選經費補貼款」，其餘是李佳芬的財產。

韓國瑜說，從過去擔任立委期間和離開政壇後的財產比對，可知他從政期間絕不做生意，只當一個專業民代；他的錢來得乾乾淨淨、單單純純；尤其現在身為高雄市長，更絕對不會碰生意。至於其他他該做的，包括關懷社會各個角落，他個人一定去做。

韓國瑜說，選舉之後的補貼款不是只有高雄市有，每一縣市長、議員、里長都有，但好像「高雄市長韓國瑜」這邊被用放大鏡在看，他的得票數近九十萬票，也不是全台灣最高的。

根據監院公布資料，韓國瑜夫婦擁有一筆位於雲林古坑的土地，以及其上一百廿餘坪的房屋，汽車兩輛。存款包含新台幣與外幣，總價值新台幣四五五九萬餘元；有價證券一四○四萬餘元，包括二三○萬餘元的未上市上櫃股票，其餘則為李佳芬擁有的七筆基金受益憑證；事業投資一千萬元，由李佳芬投資雲林西螺的翰霖坊建設。債務方面總計一二八七萬元。