韓國瑜稱中華民國地區 館長痛批：這就是你們要的總統？

2019-06-14 12:19 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜日前指出，「中華民國地區」無法接受一國兩制，挨轟是自我降格、遭到批評，他事後承認是口誤，強調會捍衛我國民主制度。然而此說法也引發館長陳之漢不滿，痛批「這就是你們要選的總統、韓神？他口口聲聲說會把台灣帶向民主自由，你信嗎？」

高雄市長韓國瑜12日指出「中華民國地區」無法接受一國兩制，引發批評，他隔天受訪澄清，解釋是自己口誤，「我怎麼可能會講這樣，一定是台灣地區、大陸地區根據兩岸人民關係條例，所以這種人再去做文章，再去抹黑追打，我覺得真的沒有必要，就是一個口誤。」

韓國瑜表示，自己講的就是捍衛我們中華民國、捍衛我們民主制度以及捍衛我們生活方式，就是台澎金馬、台灣地區，中華民國就是如此，他覺得很多有心人士不停地抓著他的語病來打了，所以特別澄清一下。

對此，館長陳之漢非常不滿，他在直播中砲轟「這就是你們所謂的韓神」，她表示，香港發生如此壓迫人權的事，韓國瑜沒有撻伐、沒有罵，這就是所謂的韓神、你們崇拜的韓神，這就是口口聲聲說會把台灣帶向民主自由的韓神，你信嗎？陳之漢說，只要是有血性的男人，就應該指責香港政府、中國官方的不對，香港是東方之珠、經濟重鎮，怎麼會有這種事情上演。

韓國瑜昨日接受專訪時表示，103萬人上街頭，等於7個人就有1人站出來，香港政府一定要重視，所以把此案停審完全正確，但對於台灣，重點是「香港、澳門一國兩制，台灣人沒辦法接受」；至於被追問會不會認為「今日香港，明日台灣」，韓說，中華民國是主權獨立，有完整憲法，1911年創建到現在，只是目前治權是在台澎金馬，這是國格問題。

韓說，祝福香港，希望香港一切繁榮，香港是全球第三、四的競爭力，他認為香港的四大條件是法治、廉潔的政風、高效率、自由化，如果香港社會亂，生產力會下降，所以台灣人的立場當然希望香港一切發展很好，而港府也傾聽到人民聲音，要能夠重視什麼是民主、民意政治也是民主，希望香港政府跟香港人民能夠找到一條「大家都能理解接受的路」。