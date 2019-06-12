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撤換中天轉播政見會？ 郭台銘建議改換這3家電視台

毀壞一國兩制的巧門？「反送中」只是抗爭的開始

越造勢支持度越低 館長批：國民黨想輸，派韓國瑜就對了

2019-06-12 15:20聯合新聞網 綜合報導

網路紅人「館長」陳之漢也開直播大罵韓國瑜，他還嗆國民黨若是推派韓出來選總統，就輸...
網路紅人「館長」陳之漢也開直播大罵韓國瑜，他還嗆國民黨若是推派韓出來選總統，就輸定了。圖擷自／youtube
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香港9日有百萬人上街「反送中」、抗議《逃犯條例》修法，而高雄市長韓國瑜當天被問及此事時，僅以「不知道」回應，不只在網上引來許多反送中網友批評，網路紅人「館長」陳之漢也開直播大罵韓國瑜「你身為一個總統候選人，問你東你答西、問你西你答東，大家敢選你嗎？」，他還嗆國民黨若是推派韓出來選總統，就輸定了。

館長在直播中表示，如今網路上對韓國瑜一片罵聲，草包形象如影隨形，此次香港反送中遊行韓國瑜竟回答「不知道、不曉得」，根本是答非所問。館長再強調，他先前就曾預言「你越造勢、你支持度就越降，不聽嘛！繼續嘛！不是說我是神預算、先知。大家看了心裡都不舒服。」

館長說，端午節是台灣重要的節慶，別的縣市首長都在為連假的市政打拚，而高雄愛河更是「划龍舟」的主要舉辦地之一，但「欠債3000多億」的高雄市長韓國瑜卻在此時跑到花蓮造勢。館長批「攤販叫苦連天，我們的市長在哪裡？不好意思，他在選總統」、「把初選當成總統大選在造勢」、「你再繼續下去，我相信你會是第一個被罷免的高雄市長。」

此外，館長也提出他對國民黨的選情見解，他指出韓國瑜的網路聲量明顯下降，支持度甚至不到1成，如果他是國民黨的支持者，他會支持郭台銘出線，他說「如果國民黨想要輸，派韓國瑜出來就對了」、「選下去絕對差百萬票以上」。不過因為館長目前是反對國民黨的，所以心目中還是「希望韓國瑜出來」。

至於引起網路嘩然的「不知道」回應，韓國瑜在隔天發出六點聲明和三個不容懷疑的決心，韓表示「不要因為我晚了幾個小時發文而太情緒性，包括我們的陸委會都是晚上七點才發文，總統府晚上九點才發文，那天我是划龍舟，所以晚了幾個小時發文，請香港朋友能夠理解」。

韓國瑜館長反送中總統大選香港
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