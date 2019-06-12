韓國瑜不知反送中 藍議員直言：慢性失血

2019-06-12 14:35 聯合新聞網 綜合報導



鍾小平在政論節目直言韓的回應是「慢性失血」。圖擷自 YouTube 分享 facebook

為抗議港府修訂《逃犯條例》，近百萬香港民眾於9日上街參與遊行。然而高雄市長韓國瑜被問及此事，第一時間卻回答「不知道、不曉得」。雖然之後澄清改口是因為第一次參加划龍舟「擊鼓頭昏」，並透過高雄市新聞局發表六點聲明和「三個不容懷疑的決心」。但是仍引發各界質疑。對此，台北市議員鍾小平則表示韓國瑜這番回應是「慢性失血」，會出事！

11日播出的政論節目「新聞面對面」，主持人謝震武針對韓國瑜對於「反送中」回應一事，質疑韓國瑜這樣的回答所帶來的殺傷力，是否會影響到未來選舉。

對此，資深媒體人黃光芹則表示，以韓國瑜政大東亞所畢業並擔任過報社大陸是研究員的背景，不可能不知道這件事。儘管韓國瑜事後澄清是受鼓聲影響，但「不知道、不曉得」的回應不像是沒有聽到問題，而應該是以「我聽不清楚」回應。黃光芹進一步表示，由於韓國瑜之前因為進了港澳的中聯辦，已經被貼上很親中的標籤，再加上此次的回答，是一個嚴重失分。

國民黨台北市議員鍾小平則直言領袖要有方向感，對兩岸要有定見。因此他認為，韓這次的回應將會流失年輕票與「國民黨中華民國派」的票，對韓來說是「慢性失血」。國民黨立法委員江啟臣則表示，以一個市長來講，回答「不知道」尚可說是勉勉強強，但作為一個參選人來說，「韓市長有改進的空間」。江啟臣進一步表示，儘管因為龍舟賽很煩很雜，但是聽到香港或兩岸議題如此敏感的議題，使用「不知道」是最不恰當的一個說法。江啟臣更以過去發言人的經歷建議，韓國瑜既然選擇投入總統參選，市政和競選的發言人勢必要分開，才不至於失分。