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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

被批評治水破功 韓國瑜盼民眾多給一點時間

2019-06-12 13:01中央社 高雄12日電

梅雨鋒面南下，高雄市昨天暴雨造成多個地區淹水，市長韓國瑜今天表示，市府對防汛工作抓得很緊，允給市民一個不會淹水的環境，盼市民「給我們一點點時間」，會認真做好防汛。

韓國瑜一早視察興建在燕巢區的無障礙之家北區分院工程並聽取簡報，他關切未來無障礙之家可以安置的床數及受照顧的對象。

燕巢區及鄰近岡山、阿蓮一帶是昨天暴雨的淹水區，有媒體詢問韓國瑜治水破功的問題。他表示，市府很重視治水防汛工程而且「抓得很緊」，希望汛期給市民一個安全、不會淹水的環境。他說有幾個淹水點都找出來了，水利局和等單位會盡最大力量去做，但也要請市民「給我們一點點時間」，允諾會認真的做。

另外媒體也關切為何不順道勘災區，他說，視察北區無障礙之家是既定行程，如果能抽得出時間會去看淹水區，他還說「去年我也看過岡山淹水地區」。

對於爭取參選總統的朱立倫在臉書發文，感嘆許多首長任期內看不到績效，就對政策興致缺缺，但「只會放煙火的首長，誰不會當？」

韓國瑜表示，高雄市財政困難，錢必須紮紮實實的花在刀口上，自己不會當個放煙火的市長。

韓國瑜視察無障礙之家北區分院為地下一層、地上5層的建築，工程費約新台幣3.6億元，預計明年6月完工。

韓國瑜淹水岡山
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

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