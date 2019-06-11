中山大學學生對韓滿意度僅2.84分 總統民調慘輸蔡、柯

2019-06-11 20:34 聯合新聞網 綜合報導



中山大學社會系副教授葉高華也在今年五月，以韓國瑜、蔡英文與柯文哲等人選進行中山大學學生抽樣調查。圖擷自／菜市場政治學 分享 facebook

2020選戰各式民調絡繹不絕，中山大學社會系副教授葉高華也在今年五月，以韓國瑜、蔡英文與柯文哲等人選進行中山大學學生抽樣調查，有趣的是此次民調結果，竟與許多市面上的調查結果相異，甚至中山大學學生支持韓國瑜競選2020總統的只有1.1%。

總統民調 蔡英文拿得第一

根據葉高華的這份民調顯示，當時韓國瑜上任高雄市長已滿五個月，與韓國瑜造勢大會的高支持度相反，長期居住在高雄的中山大學學生，對韓國瑜的滿意度僅有2.84分，續問2020總統大選對各候選人的支持度，有36.1％支持蔡英文、34.4％支持柯文哲，其他人選的支持度都相當低，分別是韓國瑜1.1％、郭台銘1.7％、朱立倫1.7％、王金平0.9％、賴清德2.6％；其中有有20.5％的受訪者說「都不支持」。

甚至在調查結果中葉高華提及，考量韓國瑜在大學校園裡的負面形象，有些韓粉可能不敢在面對面訪問中「出櫃」，因而隱藏在「都不支持」當中。此外還可發現，賴清德的確不受年輕人青睞，假如民進黨明年提名的是賴清德，葉高華認為柯文哲會「科科笑」席捲年輕選票。

韓國瑜支持者一點都不庶民

關於韓國瑜的支持者都來自於「庶民」的網路說法，葉高華表示，在此調查中自認為家境愈富裕的大學生，愈滿意韓市長，完全與「庶民說」背道而馳。再從客觀的社經地位分數（ISEI）觀察統計，中山大學學生平均59.1、韓國瑜支持者平均65.9、郭台銘支持者平均73.3，都高於平均值。而蔡英文支持者的社經地位最接近全體平均，為59.8；柯文哲支持者的分數則是最低的56.3。

將此項結果再與身份認同合併比較可以發現，韓國瑜支持者對「中國人」的認同感較高、平均為4.75，蔡英文支持者平均只有0.86、柯文哲平均為1.22，蔡柯二人的差別不大。但從對同性婚姻的態度來看，柯文哲的支持者比蔡英文的支持者偏向保守，大多贊成以專法形式過關。

韓粉、英粉、柯粉比一比

因此臉書粉絲專頁「菜市場政治學」以此民調為基點，把韓粉、柯粉、英粉的支持者分門別類，歸類為以下三者：

1. 支持韓國瑜的傾向：自認為家境愈富裕、中國人認同愈高、臺灣人認同愈低、愈反對民法同婚、愈支持專法同伴、以及政治效能感愈低（覺得自己無力影響政府）的人。（至少在中山大學，完全看不出庶民韓流的影子。）

2. 支持蔡英文的傾向：臺灣人認同愈高、愈支持民法同婚、愈反對專法同伴、以及政治效能感愈高（覺得自己可以影響政府）的人。

3. 支持柯文哲的傾向：社經地位愈低、愈支持專法同伴的人。英粉與柯粉的國族，認同差異不算大，兩者主要分野是柯粉當中有較多價值觀偏保守的庶民。