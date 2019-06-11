「捧韓文」在群組流傳 醫師轉貼讓網友直呼：看不下去

2019-06-11 16:40 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜在去年九合一大選一戰成名，台灣不少地方都掀起一陣「韓流」，緊緊抓住一群死忠韓粉。臉書粉絲團「睛視媳婦眼科醫師黃宥嘉時間」，轉貼一則在中小學老師群組內流傳的文章，內容詳述韓國瑜雖然沒有雄厚的財力、無法直接會見川習，卻是個「令人驕傲的名字」。種種功績卻讓網友看到一半直呼「看不下去」，險些誤認黃宥嘉醫師也挺韓，「只看前幾行，差點把黃醫生封鎖」，到了文末才知道其實是在暗酸韓粉。

高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook

韓國瑜所到之處，都能看見大批韓粉。從九合一大選前的三山韓流，到近日的凱道挺韓、東大門造勢，死忠韓粉都從台灣各地集結，只為了一挺心中的「韓總」。有網路文章就指出韓國瑜清廉又接地氣，深深抓住韓粉的心。

有位醫師就在臉書中分享一篇網路流傳文，該篇發文指出韓國瑜在北農時期住了四年的果菜市場，升格市長後捐出官邸做公益平台，寧願住在小房間更顯得接地氣。不像其他資本雄厚的參政人物，黨部只給了韓國瑜12萬的競選經費，他靠著努力拚搏終於收復了長期由民進黨執政的高雄。

文章提到韓國瑜甘願為人民做牛做馬，改變貧苦大眾的生活 ，廉潔更是在所有政治人物之上。「他心心念念是農民的淚水、錙銖必較的是太陽底下的血汗。」權力有限卻做出總統的高度，讓韓粉知道就算出身卑微，只要努力奮鬥也能出頭天。

黃宥嘉醫師轉貼後，文章引出許多網友毒舌，「群組有這種文我一定退群」、「臉書怎麼沒有嘔吐的選項 」、「每一句都令人想吐槽」、「黃醫師，我差點以為妳被騙了」。

不過其實發文內藏玄機，黃醫師在文末貼上臉書粉絲團台灣迷因的影片，話鋒一轉諷刺韓國瑜和館長陳之漢聊到「做到一半溜之大吉，怎麼對得起我的選民？」，對比突然改口為天下蒼生「Yes I do」，黃醫師笑說「這些女人被情人男朋友老公拋棄都不會怨恨齁！難怪韓市長可以所向披靡」。暗指韓國瑜將拋下高雄市民參選總統，韓粉們仍毫無怨言相挺。