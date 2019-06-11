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韓國瑜發文「庶民與否不重要」 名嘴酸：用盡則丟

2019-06-11 13:47聯合新聞網 綜合報導

黃創夏諷刺韓國瑜不論是曾幫過韓國瑜的前立法院長王金平或是「庶民」，皆是「用盡則丟...
黃創夏諷刺韓國瑜不論是曾幫過韓國瑜的前立法院長王金平或是「庶民」，皆是「用盡則丟」。 圖／聯合報系資料照片
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高雄市長韓國瑜日前在台北凱道和花蓮兩場造勢活動，吸引數十萬的民眾參與追隨，但也引來許多「黑韓」的宣傳。對此，韓國瑜昨晚深夜在臉書發文表示，最近黑韓的重點之一，就是質疑他當過民意代表，不算庶民。他則以「庶民與否不重要，拯救台灣靠你我」為題，發表感性長文。然而。媒體人黃創夏卻在臉書發文嘲諷韓國瑜是「一路走來，用盡則丟」。

高雄市長韓國瑜在臉書發文寫道，最近黑韓的重點在於許多人質疑他過去做過民意代表，現在又是高雄市長，並不算是一個庶民。他則認為「既然英雄不怕出身低，做一個庶民又何必在乎曾經登過廟堂？」他表示自己雲端地表幾番來回，蟄伏沉潛十多年，庶民於他而言「不是一種身分、而是一種心態」，也讓他對一般民眾的歡喜與哀愁特別感同身受。

政論名嘴黃創夏針對韓臉書發文。圖擷自臉書
政論名嘴黃創夏針對韓臉書發文。圖擷自臉書
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然而，此文一出，隨即引來媒體人黃創夏的發文批評。他表示，根據韓國瑜的最新發文，「庶民」不重要了？批評韓國瑜將「庶民」用盡即丟。他更發文指出，韓國瑜現在一周一造勢，每一場都是千萬元起跳，「被動」參加的韓國瑜自然得向出錢出力的「地方政治菁英」靠攏，當然不會再是「庶民」了。黃創夏更酸，「庶民」不必怨恨，不論是誰，韓國瑜都是「平等對待」。包括高雄市民以及去年大選幫過韓國瑜的前立法院長王金平、藍委陳宜民、前高雄縣長楊秋興等人，韓國瑜都是該踢開時「一視同仁」！

對此，有網友表示如果韓是庶民，「我們都是賤民」。也有網友認為，庶民與否的確不重要，「但是能否執行自己的政見很重要」。

韓國瑜

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